معلومت هامة عن آلام الثدي خلال الحمل

هل من الطبيعي أن أشعر بآلام في الثدي، حتى قبل أن أكتشف الحمل؟

تشكل حساسية الحلمات و آلام الثدي أول العلامات المبكرة التي تدل على الحمل. قد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى عدم تحمل مجرد لمس الحلمات لقميص النوم عند ارتدائه، ما يعني حساسية مفرطة عند بعض النساء. إذا كنت تعانين من هذا الأمر فإننا ننصحك بارتداء حمالات صدر قطنية قبل الخلود إلى النوم، للتخفيف من هذه الآلام.

نطمئنك أن درجة آلام الثدي ستنخفض بشكل كبير بعد مرور الشهر الثالث من الحمل، أي عندما تعود هرموناتك إلى مستويات متوازنة.

ما هي أسباب ظهور هذه الآلام عند الحمل؟

بمجرد أنك حامل، يفرز جسمك كميات هائلة من هرمونات الأوستروجين و البروجسترون، تماماً كما يحصل قبل العادة الشهرية. قد تلاحظين أن هذه الآلام تشبه إلى حد كبير تلك التي تصاحب فترة الحيض، إلا أن حدتها أكبر.

تؤدي كثرة الهرمونات المفرزة إلى ترقيق النسيج الدهني للثديين. هذا الأمر يهيئ الثديين لعملية الإرضاع, غير أن هذه التهيئة لا تخلو من الآلام أو،على كل حال، من بعض الإزعاجات.

إلى متى تستمر آلام الثدي عند المرأة الحامل؟

يستمر حجم الثديين في الكبر طوال فترة الحمل، إلا أن حدة الآلام تتناقص تدريجياً بعد مرور الشهور الثلاث الأولى من الحمل. يلاحظ التغير على مستوى حجم الثديين بشكل خاص عند الحمل الأول لدى المرأة. معضم الآلام التي تظهر على مستوى الثديين تعرف انخفاضاً ملموساً في حدتها خلال الأشهر الستة الأخيرة من الحمل.

كيف أقلل حدة هذه الآلام ؟

تعتبر حمالات الصدر الحل الأمثل للتخفيف من حدة آلام الثديين و حساسيتهما. الحمالات التي تحتوي على دعامات حديدية أو بلاستيكية قد تكون مصدراً للإزعاج في هذه المرحلة.

خذي الوقت الكافي للتسوق و لاتتواني في طلب المشورة من كل من يستطيع مساعدتك في اختيار نوع الحمالات الذي يلائمك. يجدر الإشارة إلى أنكِ قد تضطرين إلى تغيير حمالات الصدر لعدة مرات مع التقدم في الحمل، نظراً لتغير حجم الثديين. لذا يتوجب اختيار حمالات صدر تناسب وزن ثدييك الجديد، خاصة إذا كانت أعمالك اليومية تتطلب منك حركة دؤوبة. يمكنك اختيار حمالات الصدر الرياضية، فهي تمنحك راحة مثالية وتدعم صدرك بالشكل المطلوب.

أما خلال الليل، فيستحسن ارتداء حمالات قطنية لتفادي الشعور بآلام عند ملامسة الحلمات لقميص النوم.

يمكنكِ أيضاً تجربة الاستحمام بالماء الدافئ مع تسليط تيار المياه الدافئة على ثدييكِ فهذه الطريقة تخفف بعض الآلام التي تحسين بها كما تمكنكِ من الاسترخاء.