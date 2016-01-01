نصائح فعالة للعناية بالإبطين

1- التقشير المنتظم

التقشير من خطوات العناية الأساسية التي تساعد على تنظيف منطقة الإبطين بعناية، كما تعمل على إزالة السموم المتراكمة. احرصي على تقشير الإبط مرة واحدة أسبوعياً، أومرتين خلال فصل الصيف للحفاظ على النظافة والتعقيم. إلى جانب ذلك، يساعد التقشير على التخلص من الجلد الميت وعلاج اسمرار الإبطين.

يمكنكِ استخدام مستحضرات التقشير المعتادة للجسم، أو استخدمي المكونات الطبيعية الفعّالة بخواصها المقشرة. أشهر المقشرات الطبيعية للتخلص من الجلد الميت هي وصفة السكر الأبيض مع زيت الزيتون.

2- الترطيب

تحتاج منطقة الإبط أيضاً للترطيب للوقاية من الجفاف والوقاية من الالتهابات واحمرار البشرة.احرصي على استخدام الكريم المرطب على منطقة الإبط بعد الاستحمام. اختاري مرطب غني بالعناصر المغذية للبشرة بجودة عالية من ماركة عالمية معروفة لتجنب أية آثار جانبية ضارة. يساعد الترطيب على الوقاية من جفاف البشرة والحفاظ على صحة ونضارة منطقة الإبطين. كما يساعد كذلك على تجنب التهابات الجلد، التهيجات والاسمرار.

يمكنك الاستفادة من الزيوت الطبيعية أو العطرية في ترطيب تلك المنطقة أيضاً، حيث تعرف بفاعليتها المزدوجة في ترطيب الجلد وتعطيره برائحة جذابة تدوم لفترة طويلة.

3- استخدام مزيل رائحة العرق

تتوافر بعض الأنواع من مزيلات رائحة العرق التي تتميز بخواصها المضادة للبكتيريا، مما يساعد على الوقاية من رائحة العرق غير المحببة. يفضل استخدام تلك الأنواع خلال فصل الصيف للتحكم في رائحة الجسم طوال اليوم. لا ينصح باستخدام مضادات التعرق التي تتسبب في انسداد المسام مع نسبة من الكيماويات التي قد تعيق عمل الغدد العرقية.

تختار بعض النساء مزيلات رائحة العرق وفقاً لرائحتها الجذابة، لكن ذلك أمر خاطئ. فمن الأفضل أن نختار الأنواع غير المعطرة، حيث تتسبب تلك الروائح الصناعية المستخدمة في تصنيع مزيلات العرق في حساسية الجلد والالتهابات الشديدة، كما قد تتسبب في اسمرار الجلد.

4- عصير الليمون

التعرق الشديد هو من أكثر المشكلات المزعجة التي نواجهها خلال فصل الصيف. يمكنكِ استخدام عصير الليمون على منطقة الإبط للتحكم في العرق المفرط، كما يساعد على منع تراكم البكتيريا المسببة للروائح المزعجة.

يحتوي عصير الليمون أيضاً على حمض الستريك، الذي يعرف بخواصه الفعّالة لتفتيح الجلد، مما يجعله من العلاجات السحرية لتفتيح منطقة الإبطين والتخلص من اسمرارها. حضري بنفسك سبراي منعش من ماء الورد مع عصير الليمون واستخدميه يومياً بعد الاستحمام للتخلص من الروائح غير المحببة طوال اليوم والحفاظ على الشعور بالانتعاش.

5- صودا الخبز

صودا الخبز من المكونات الفعّالة لمكافحة رائحة العرق التي تسببها البكتيريا والفطريات على منطقة الإبطين. حيث تساعد على تعقيم الجلد ومنع نمو البكتيريا، مما يخلصك من روائح العرق الكريهة للجسم.

تساعد صودا الخبز كذلك على تقشير الجلد وإزالة الجلد الميت للتخلص من مشكلة اسمرار الإبطين. اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كمية قليلة من الماء واستخدميها لفرك منطقة الإبط مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

6- ارتداء الملابس القطنية المريحة

تلعب الأنسجة المصنعة للملابس دور حيوي في الحفاظ على صحة وحيوية منطقة الإبطين. تحتوي بعض أنواع من الملابس على الأنسجة والألياف الصناعية التي لا تسمح للجلد أن يتنفس، خاصةً في منطقة الإبط. مع زيادة نسبة التعرق خلال فصل الصيف ينصح بارتداء الملابس المصنعة من الخامات القطنية، كي يساعد ذلك على تبخر العرق الزائد وعدم تراكمه على الجلد.

ومن النصائح الأخرى التي عليكِ مراعاتها هي تبديل ملابسك بشكل يومي مع غسلها بصفة منتظمة. كما تحتاجين كذلك لتغيير الملابس الداخلية والجوارب القطنية مع غسلها وتعقيمها بالطرق المناسبة للتخلص من الجراثيم والفطريات المتراكمة عليها.