أخطاء ترتكبينها عند إزالة الماكياج

1- استخدام المناديل المبللة لإزالة المكياج

أغلب النساء والفتيات يفضلن استخدام المناديل المبللة لإزالة آثار المكياج في نهاية اليوم، فهي سريعة وسهلة الاستخدام. لكن ما لا نعلمه أنها تعمل على إزالة الطبقات السطحية فقط من المكياج، ولا تمنحك بشرة نقية ونظيفة تماماً. كما تحتوي بعض الأنواع على نسبة من الكحول، مما قد يتسبب في جفاف البشرة واحمرارها. يمكنكِ استخدامها لإزالة أول طبقة من المكياج، لكن تحتاجين بعدها لتنظيف البشرة بعمق باستخدام غسول مناسب. كما تحتاجين لاختيار الأنواع المناسبة والخالية من الكحول.

2- عدم تنظيف محيط العين بشكل كافي

مكياج العيون هو الأصعب عند إزالته، فتحتاجين للمزيد من الوقت للتخلص من آثار الآيلاينر والماسكارا، خاصةً الأنواع المقاومة للماء. مع ذلك، تعد منطقة محيط العين هي الأكثر رقة، فتحتاج لعناية خاصة لتجنب تعرضها للتلف. الخطوات الصحيحة لتنظيف منطقة محيط العين وإزالة المكياج هي بغمس قطعة من القطن في زيت الزيتون أو مزيل مكياج العين، ثم وضعها على الجفون المغلقة لمدة 2-3 دقائق. بعد ذلك، يمكنكِ مسح الجفون برفق باستخدام قطعة نظيفة من القطن.

3- عدم ربط الشعر أثناء تنظيف البشرة

ربط الشعر للخلف قبل تنظيف بشرة الوجه وإزالة المكياج من الخطوات الضرورية والتي عليكِ تذكرها دائماً. قد يعيق الشعر المتطاير عملية تنظيف البشرة، كما قد تنتقل بعض من ترسبات مستحضرات العناية بالشعر كالكريمات أو جل الشعر لبشرتك لتتسبب في احمرارها. عليكِ باستخدام وشاح قطني لربط شعرك للخلف، مع التأكد من عدم وجود أي شعيرات متطايرة ملامسة للبشرة.

4- لا تتركي شفتيك حتى النهاية

في حالة تطبيق أحمر الشفاه الصاخب أو الدرجات الداكنة، فينصح بإزالة مكياج الشفاه أولاً. ففي حالة تنظيف الشفاه في النهاية، يتسبب ذلك في تلطخات البشرة، خاصةً حول الشفاه والمنطقة المحيطة بالفم. ابدأي باستخدام قطعة من القطن لإزالة أحمر الشفاه ولا تقومي بفرك شفتيك ِ بعنف كي لا يتسبب ذلك في جفافها وتشققاتها.

5- التنظيف الجزئي للبشرة

يظن البعض أن استخدام BB كريم أو واقي الشمس لا يحتاج لتنظيف البشرة بعناية في نهاية اليوم، لكن ذلك أمر خاطئ تماماً. استخدام أنواع اللوشن الخاصة بالمستحضرات التجميلية قد تتسبب في انسداد المسام، مما قد يؤدي لظهور البثور، حب الشباب أو الرؤوس السوداء. لذلك، لا تهملي تنظيف بشرة الوجه وإزالة آثار المكياج قبل الذهاب إلى النوم بشكل يومي.

6- البدء بإزالة مكياج العيون

تفضل أغلب النساء والفتيات البدء بإزالة مكياج العيون أولاً، لكن ذلك أيضاً من الأخطاء الشائعة. لمكياج العيون، نستخدم جميعاً برايمر، آيلاينر، ماسكارا، ظلال الجفون، الكحل وغيرها من المستحضرات. إذا بدأتي بإزالة مكياج العيون، يساهم ذلك في انتقال الأوساخ إلى باقي بشرة الوجه، مما يجعل عملية إزالة المكياج وتنظيف البشرة أصعب. لذلك، ابدأي أولاً بإزالة مكياج الشفاه ثم العيون.