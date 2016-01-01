سلطة السلمون المدخن
المقادير2 اشخاص
100 جرام شرائح سلمون مدخّن .
أوراق خس صغيرة.
طماطم شيري صغيرة ملونة(أحمر وأصفر).
لتحضير الصلصة:
ملعقة كبيرة طحينة .
2 ملعقة كبيرة مايونيز .
2 ملعقة كبيرة خل بلسميك .
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض.
للوجه:
ملعقة كافيار(بيض السمك).
زيتون أسود.
ملح وفلفل .
طريقة التحضير
جهزي أوراق الخس وضعيها في طبق التقديم.
أضيفي الطماطم الشيري الملونة والأفوكادو فوق الطبق.
رصي السلمون في الطبق بشكل جميل.
لتحضير الصلصة:
في وعاء صغير، ضعي الطحينة والمايونيز وخلّ البلسميك وعصير الليمون الحامض ، واخلطي.
أضيفي الملح بحسب الذوق واخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس.
إذا كانت الصلصة كثيفًا قليلًا أضيفي 3 ملاعق ماء، وحركي.
اسكبي كمية قليلة من الصلصة بالمايونيز فوق طبق السلطة، والباقي في قارب السلطة.
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