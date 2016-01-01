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سلطة السلمون المدخن

بواسطة منتديات 37 دقيقة مضت
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سلطة السلمون المدخن

 

المقادير2 اشخاص

100 جرام شرائح سلمون مدخّن .

أوراق خس صغيرة.

طماطم شيري صغيرة  ملونة(أحمر وأصفر).

لتحضير الصلصة:

ملعقة كبيرة طحينة .

2 ملعقة كبيرة مايونيز .

2 ملعقة كبيرة خل بلسميك .

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض.

للوجه:

ملعقة كافيار(بيض السمك).

زيتون أسود.

ملح وفلفل .

 

طريقة التحضير

جهزي أوراق الخس وضعيها في طبق التقديم.

أضيفي الطماطم الشيري الملونة والأفوكادو فوق الطبق.

رصي السلمون في الطبق بشكل جميل.

لتحضير الصلصة:

في وعاء صغير، ضعي الطحينة والمايونيز وخلّ البلسميك وعصير الليمون الحامض ، واخلطي.

أضيفي الملح بحسب الذوق واخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس.

إذا كانت الصلصة كثيفًا قليلًا أضيفي 3 ملاعق ماء، وحركي.

 اسكبي كمية قليلة من الصلصة بالمايونيز فوق طبق السلطة، والباقي في قارب السلطة.

 

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