نصائح هامة للحامل خلال شهر رمضان

1- الحرص على إحتواء وجبة الإفطار على الخضروات :

قد يختلف وضع الحمل لدى نفس السيدة من حمل لآخر مما يصاحبه اختلاف في تأثر الحمل بالصيام نتيجة لاختلاف نمط التغذية خلال فترة الإفطار و السحور يؤدي إلى اختلاف مستويات الطاقة على مدار اليوم من سيدة لأخرى ، إلا ان الشئ الرئيسى فى وجبة الإفطار يجب أن يحتوى على طبق من السلطة الخضراء نظراً لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لجسم الحامل وجنينها ، بالإضافة إلى ضرورة تناول البروتين من مصادره المختلفة لحوم وأسماك ودجاج أو الحبوب والبقوليات لأخذ الفيتامينات اللازمة منهم .

2- تناول وجبات صغيرة كل 3 ساعات :

من الضرورى ان تحرص المرأة الحامل على تناول وجبات صغيرة ومتعددة لا تتجاوز الفترة الزمنية بينها 2-3 ساعات ، لأن الجنين يحتاج إلى الغذاء بشكل مستمر وسعرات حرارية معينة من المواد الغذائية ليحصل على الفيتامينات والغذاء اللازم له ، هذا بالإضافة إلى ضرورة تناول 4 حصص من الحليب يوميا حتى يحصل الجسم والجنين على كمية كافية من الكالسيوم ، فكوب واحد من الحليب يفى بالغرض .

3- تعويض الجسم بالكثير من السوائل :

يجب أن تحرص المراة الحامل على تناول كمية كبيرة من الماء تتراوح ما بين 8 إلى 12 كوب خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور لتعويض الجسم بالسوائل التى فقدها خلال فترة الصيام ، هذا بالإضافة إلى شرب الكثير من العصائر الطبيعية الغير محلاة لتجنب السكريات الكثيرة ، كما من الضرورى أن تحص المرأة الحامل على شرب مغلى الزنجبيل عند إصابة المرأة الحامل بسوء الهضم أوالغثيان ، بالإضافة إلى ضرورة التقليل من استهلاك الحلويات ، لأنها تزود الجنين بسعرات حرارية "فارغة" ، أي خالية من المواد الغذائية الضرورية لنموه بشكل سليم .

4- تجنب تناول الكافيين فى الاطعمة والمشروبات :

يجب أن تبتعد المرأة الحامل كل البعد عن تناول المنبهات كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية على السحور ويجب أن يتم إستعاضها بالعصائر الطازجة والحليب والشوربات المعدة من الخضار فهي رائعة للمرأة الحامل ، كما يجب على المرأة الحامل أن تتجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على الكثير من التوابل الحارة والبهارات لأنها تثير العطش خلال نهار رمضان على الحامل ، ومن الضرورى عدم الإكثار من الحلويات حتى لو كانت معتادة على ذلك، حتى لا يزداد وزنها إلى أكثر من 13 كيلوجراماً على مدى شهور الحمل التسعة فمن الطبيعى ان تكون الزيادة 9 كيلو فقط لا غير وليس أكثر من ذلك .

5- الحفاظ على الهدوء :

يجب الا تتعرض المرأة الحامل إلى التوتر والعصبية وتتجنب حدوث هذه الماقف التى تزيد من حدة شعورها ، فنقص الغذاء والماء والتغيير من الروتين يسبب الكثير من تغيير المزاج وجعله سيئاً بسبب الإجهاد ، وأكد الأطباء على ان النساء الحوامل الذين قاموا بصيام شهر رمضان الكريم لديهم مستويات عاليه من هرمون الإجهاد الكورتيزول في الدم بالمقارنة مع النساء اللائي لم يصومن مما يفضل أن تتوقف المرأة الحامل عن الصيام كحل أفضل لصحتها وصحة جنينها ، كما يجب آلا تصوم المرأة الحامل التي تعاني من أمراض القلب وتأخذ أدوية للسيولة ومن تعاني من مضاعفات الأنيميا ، أما الحامل التي تعاني من أنيميا بسيطة فيمكنها الصوم مع تعويض نقص الحديد في الإفطار بالإكثار من تناول البيض واللحوم.