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الطريقة الأصلية لتحضير عجينة البيتزا

بواسطة منتديات 47 دقيقة مضت
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الطريقة الأصلية لتحضير عجينة البيتزا

 

المقادير6 اشخاص

3 كوب ونصف دقيق أبيض.

ملعقة ونصف  صغيرة بيكنج بودر

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة

3 ملاعق كبيرة سكر.

1/4 كوب زيت نباتي.

1 ملعقه كبيرة خميرة فورية أو (قطعة بحجم عين الجمل).

ملعقه ونص صغيرة ملح.

3/4 كوب ماء دافيء للعجن.

كوب صغير روب (زبادي) بحجم عبوة صغيرة .

طريقة التحضير

 ضعي الخميرة والسكر والماء وحركي حتى تذوب الخميرة.

أضيفي الدقيق مع البيكنج بودر والملح واللبن البودرة في وعاء للعجن وقلبي بملعقة خشب.

أضيفي الخميرة والماء والزيت والروب (الزبادي) إلى الدقيق واعجني جيدًا حتى تتماسك وتصبح صالحة للفرد.

إحفظيها في وعاء العجن وغطيها بكيس بلاستيك أو قطعة قماش نظيفة في مكان دافيء لمدة 30 – 60 دقيقة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. 

قسمي العجينة وافردي بالنشابة على لوح التقطيع المرشوش بالدقيق ثم ضعي كل واحدة في صينية فرن وضعي الإضافات والجبن المبشور واخبزي في فرن متوسط الحرارة 170 درجة مئوية، 

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