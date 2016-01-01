بانادياس على الطريقة الإسبانية الأصلية

المقادير6 اشخاص

أولا: مقادير العجينة:

2 كوب دقيق

2 ملعقة بيكنج بودر

3 فص ثوم مهروس.

1/3 كوب ماء .

1/2 كوب مرق لحم.

ملعقة خل

ملعقة صغيرة كمون مطحون

فلفل

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح.

صلصة التغميس:

3 حبات طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة زيت زيتون.

مقادير الحشوة:

400 جرام لحم بقري مفروم.

1 بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفري.

4 ملاعق زيت نباتي.

1/4 ملعقة قرنفل مطحون.

5 ملاعق زبيب.

رشة ملح وفلفل.

لدهان الوجه:

بيضة مخفوقة مع 2 ملعقة حليب سائل ورشة فلفل أسود..

طريقة التحضير

قومي بعجن مقادير العجينة في وعاء عميق إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة ثم أتركيها ترتاح 10 دقائق. خلال هذه الفترة جهزي صوص التغميس والحشوة.

صوص التغميس:

ضعي الثوم وزيت الزيتون على النار وقلبي دقيقتين ثم أضيفي الطماطم واتركيها تغلي وتتكثف وتصبح صلصة للتغميس. تبلي برشة ملح وفلفل ثم ضعيها في قارب الصلصة.

الحشوة:

ضعي البصل في الزيت الساخن وقلبي حتى يذبل. ثم أضيفي الثوم المهروس، اللحم وباقي التوابل، واتركي الخليط حتى ينضج اللحم.

أضيفي الزبيب وقلبي اللحم العصاج ، ثم أبعديه عن النار.

إفردي عجينة الإمباناداس على لوح مرشوش دقيق، ثم قطعي إلى دوائر بقطر 4 بوصة.

ضعي مقدار من الحشوة وسط كل دائرة، ثم أغلقي الدوائر بالضغط عليها مع مسح الحواف بالماء لتلتصق جيدًا. ثم إدهني الوجه بالبيض المخفوق والحليب.

رصي وحدات أمباناداس في صينية مدهونة سمن، ثم إخبزي في فرن ساخن(180 مئوية) لمدة 10 - 15 دقيقة حتى يحمر الوجه.