تفاصيل ريجيم كيم كارداشيان

المرحلة الأولى

تعتمد المرحلة الأولى على تناول نسبة كبيرة من الخضار والفاكهة والبروتين ونسب منخفضة من الكربوهيدرات. تساعد المرحلة الأولى في خسارة كمية كبيرة من الدهون في أسبوعين.

برنامج المرحلة الأولى

الفطور

4 ملاعق فول أو بيضة

علبة زبادي لايت

كوب شاي أخضر أو قهوة

الغداء

150 جرام سمك أو دجاج أو لحمة حمراء مسلوقة أو مشوية

طبق كبير سلطة خضراء

العشاء

4 ملاعق فول

50 جرام جبن قريش

المرحلة الثانية

تعتمد المرحلة الثانية على خسارة الوزن تدريجيًا ولتسريع المهمة عليكِ بممارسة التمارين الرياضية وتناول كمية أكبر من الخضروات والفواكه.

برنامج المرحلة الثانية

الفطور

بيضة مسلوقة

كوب شاي أو قهوة

الغداء

150 جرام سمك أو دجاج أو لحمة حمراء مسلوقة أو مشوية

طبق كبير سلطة خضراء

العشاء

بيضة مسلوقة أو مقلية أومليت بدون زيت

المرحلة الثالثة

تعتمد المرحلة الثالثة على تقليل نسبة البروتين النباتي والاعتماد على الخضروات والفواكه للتعزيز من الشعور بالشبع.

برنامج المرحلة الثالثة

الفطور

50 جرام جبن قريش أو 4 ملاعق فول بدون دهن.

الغداء

100 جرام سمك أو دجاج أو لحمة حمراء مسلوقة أو مشوية

طبق كبير سلطة خضراء

العشاء

بيضة مسلوقة

50 جرام جبن قريش

بيضة مسلوقة

المرحلة الرابعة

ستلاحظي مع انتهاء المرحلة الرابعة خسارة كمية كبيرة من السعرات الحرارية المخزنة بالجسم.

برنامج المرحلة الرابعة

الفطور

بيضة مسلوقة جيدًا

علبة زبادي منزوع الدسم

الغداء

100 جرام سمك أو دجاج أو لحمة حمراء مسلوقة أو مشوية

طبق كبير سلطة خضراء

العشاء

50 جرام جبن قريش

بيضة مسلوقة

ملحوظات هامة:

تستغرق المرحلة 6 أيام فقط.

استمري ولا تفسدي البرنامج عند تناول وجبة دسمة.

اشربي كوبين من المياه قبل تناول الوجبات الرئيسية.

احرصي على أخذ قسط من الراحة لا يقل عن يوم بين كل مرحلة وأخرى.

حددي مواعيد ثابتة للنوم و الاستيقاظ و تناول الوجبات لتسريع عملية الأيض.

اهتمي بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لخسارة الدهون بشكل أسرع.

توقفي عن البرنامج عند الشعور المتكرر بالإجهاد واستشيري طبيب لتحديد العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.