أهم الفيتامينات لشعر صحي

فيتامين "أ"

يعتبر فيتامين "أ" من الفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام ولجمال الشعر خاصة. يعمل فيتامين "أ" على ترطيب فروة الرأس وتحفيز بصيلات الشعر لإنتاج المواد الدهنية التي تحافظ على نعومة الشعر. يحفز فيتامين "أ" على إنتاج العديد من الأحماض الضرورية للجسم وخاصة الريتينوك الازم لنمو الشعر وحمايته من التساقط. يلعب فيتامين "أ" دور كبير في تثبيت لون الشعر ومكافحة أعراض الشيخوخة. يعتبر فيتامين "أ" من أفضل المواد المضدة للأكسدة التي تحمي من قشرة الرأس. احصلي على فيتامين "أ" من اللفت و الجزر و البروكلي و الكبد و السبانخ و البطاطا الحلوة و البيض و المانجو و الحبوب الكاملة.

فيتامين "ب"

يعتبر الفيتامين "ب" واحد من أفضل الفيتامينات التي تعزز من نمو الشعر الصحي و تمنع تساقطه. يساعد فيتامين "ب" بعدد من الوظائف الهامة داخل الجسم أهمها تحفيز نمو وتنفس الخلايا. يعرف الفيتامين "ب" باسم النياسين والذي يساعد على تحسين الدورة الدموية بالجسم و يحفز وصول الدم إلى بصيلات الشعر و فروة الرأس. يحتوي فيتامين "ب" على نسبة كبيرة من البيوتين وهو مكون أساسي لخلايا الشعر والبشرة والأضافر ونقصانه يتسبب في ضعف وتساقط الشعر والتهابات الجلد. يوجد فيتامين "ب" في الكبد العجل و الأسماك خاصة السلمون و السردين و الجمبري و الأرز و الشوفان و الموز و البيض.

فيتامين "سي"

يعتبر فيتامين "سي" من العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الجسم فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تنشط الجهاز المناعي مما يحمي من الإصابة بالأخطار الصحية المختلفة. يساعد فيتامين "سي" في تطوير الخلايا ونمو الأنسجة لذلك يرشحه خبراء العناية بالجسم لتجديد خلايا الشعر والبشرة والحفاظ على شبابها. يحمي فيتامين "سي" من تأثيرات الشمس الضارة على الشعر. نقص فيتامين "سي" في الجسم يضعف بصيلات الشعر ويهدده بالتقصف و التكسر إلى أن يتساقط. تنصح سمية أمين خبيرة العناية بالشعر بضرورة تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين "سي" ومنها الفواكه الحمضية كالبرتقال والجريب فروت والليمون والكيوي والفراولة والبابايا والقرنبيط والفلفل.