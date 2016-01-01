احذري..هذه الأطعمة تسبب ظهور حب الشباب

1- تناول كمية كبيرة من السكريات

تساهم المأكولات التي تحتوي على الكثير من السكريات في زيادة ظهور البثور و زيادة حدتها بشكل كبير. قلة تناول الكربوهيدات و التعويض عنها بالسكريات يعمل على تفاقم المشكلة. تناول المأكولات المعلبة التي تحتوي على مواد حافظة و دهون مشبعة تعمل على تهييج البشرة و تنشيط البثور فيها. تضر هذه المأكولات أيضًا صحتكِ و تسبب زيادة مفرطة فى الوزن إلى جانب أن تناول الكثير من السكر يعمل على إتلاف ألياف الكولاجين والإيلاستين التي تعد ضرورية للحفاظ على شباب البشرة و نضارتها. تسبب أيضًا الجفاف الشديد مما يزيد فرصة الإصابة بالتجاعيد المبكرة و ترهل البشرة.

2- الإكثار من تناول منتجات الألبان

يعد الحليب و منتجات الألبان من أكثر الهرمونات المركبة الحيوية التي تساعد على ظهور البثور بنسبة كبيرة. يساهم أيضًا في زيادة تهيج و إلتهاب البشرة و ظهور البثور نظراً لأن هناك حساسية تظهر على البشرة مع زيادة تناول البروتينات الموجودة بمشتقات الحليب. يزيد الحليب ومشتقاته من انتاج الانسولين في الجسم مما يتسبب في ظهور البثور على البشرة لذلك يجب تجنب الحليب و الجبن قدر المستطاع خلال شهر رمضان.

3- تناول الأطعمة المشبعة بالدهون

تحتوي الوجبات السريعة على الكثير من الدهون المشبعة و غير المشبعة مما ينتج عنه عواقب كبيرة على البشرة. تحتوي أيضًا على الكثير من الملح والسكر و عدد من المواد الكيميائية التي تعمل على سد المسام و تلف خلايا البشرة فالإكثار منها يسبب ظهور البثور و الحبوب لأنها قد تزيد من إفراز البشرة للزيوت.

يجب الحرص على تناول الأطعمة الصحية والاهتمام بشرب كميات كبيرة من المياه لتجنب الجفاف و الإعتماد على الأكلات الصحية الغنية بالخضروات والفاكهة لأنها تعمل على حماية الجسم من الكثير من المشكلات الصحية. يجب الحد من تناول المشروبات الغازية و الشيبسي و الشوكولاتة لأنها تؤثر بشكل مباشر على البشرة وتزيد من ظهور البثور وحب الشباب. تساهم الأطعمة و البهارات الحارة في زيادة ظهور البثور فى البشرة و الجسم نظراً لأنها تحتوي على أحماض الليكوبين الذي تعمل على زيادة الإلتهابات بالبشرة. تخل أيضًا بتوازن حموضة البشرة مما يؤدي إلى ظهور البثور بشكل كبير.

4- شرب عصير البرتقال

يعمل البرتقال سواء حبة الفاكهة أو العصير على ظهور البثور في البشرة بالرغم من أنه غني بالأحماض الطبيعية و فيتامين سي الذي يعد مفيدًا للجسم إلا انه يحتوي على الكثير من السكريات الطبيعية حتى وان تم تناوله كعصير غير محلى. كما ان حساسية الجسم من أي من مكوناته يزيد من ظهور البثور في الوجه. فعلى الشخص المصاب أن يمتنع عن تناول البرتقال و سوف يرى تغير ملحوظ في البشرة خلال فترة قصيرة.

5- اللحوم الحمراء و البيضاء

تساعد اللحوم البيضاء و الحمراء على زيادة نشاط الهرمونات الصناعية التي توجد فيها مما يساعد في ظهور البثور بشكل كبير جداً. لذلك يجب تجنب تناول مثل هذه الأنواع من اللحوم و مراقبة الجسد جيداً وما يظهر به من علامات. من المعروف أن المأكولات الدهنية تساعد على ظهور البثور و تزيد من حدتها لهذا راقبي طعامكِ جيداً و لاحظي كيف تتعامل بشرتك معه و كيف يكون رد الفعل. يجب استهلاك الطعام بكميات معتدلة حتى لا تسبب ضررًا في الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى الإلتهاب في الجهاز الهضمي و ظهور حب الشباب على البشرة.