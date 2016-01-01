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بطاطس شيبس بطعم الليمون والبابريكا

بواسطة حياتك 19 دقيقة مضت
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بطاطس شيبس بطعم الليمون والبابريكا

 

المقادير4 اشخاص

 6 حبات بطاطا (بطاطس) متوسطة الحجم.

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض.

2 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة فلفل أحمر بابريكا.

صلصة طماطم حارة بالليمون.

طريقة التحضير

قطعي البطاطس لحلقات رفيعة بالمبشرة.

ضعي حلقات البطاطس في ماء لغسلها ثم في مصفاة للتخلص من الماء. ثم ضعيها  وعاء مع عصير الليمون، الملح، الخل والفلفل الأحمر لمدة 20 دقيقة.

قومي بقلي البطاطس الشيبس في طاسة قلي بها  زيت غزير ساخن حتى يصبح لونها ذهبيًا،  ثم ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد .

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