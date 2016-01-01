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خطوات المكياج البرونزي للبشرة البيضاء

بواسطة منتديات 40 دقيقة مضت
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خطوات المكياج البرونزي للبشرة البيضاء

 

تحتاج البشرة البيضاء الى خطوات وضع مكياج محددة، للحصول على بشرة مشرقة بلون مناسب لفصل الصيف. يُعتبر مكياج العيون البرونزي، الأفضل لاشراق الوجه الأبيض. تابعي خطوات تطبيقه:

-استخدمي المرطب الواقي من أشعة الشمس، قبل البدء بالمكياج بشكل تدليك دائري على الوجه. اذ إنّ البشرة البيضاء عرضة للحروق بسرعة.

-اخفي البثور والحبوب بالكونسيلر. استخدمي الكونسيلر البرتقالي من ثم الخافي الأخضر، قبل تطبيق كريم الأساس.

-أسسي بشرتكِ بـ كريم أساس بلون أغمق من بشرتكِ بدرجتين.

-حددي الحواجب بمستحضر جيل، على طريقة الشعرة شعرة.

-استخدمي ريشة مسطحة وطبقي الكونسيلر بشكل اطار حول الحاجبين.

- طبقي الظلال الكريمي على الجفنين العلويين الثابت والمتحرك، بواسطة اصبعك.

- استخدمي الظلال البرتقالي الفاتح عند الزاوية الخارجية للعين.

- انتقلي الى درجة لون برتقالي داكن، وادمجيه مع اللون الفاتح بالفرشاة.

-حاولي أن يكون الظلال الداكن، أكثر كثافة عند الزاوية الخارجية للعين.

-ضعي الكحل الأبيض على الجفن، كأساس لتثبيت الظلال الغليتر.

-طبقي الظلال البرونزي الغليتر عند الجفن العلوي المتحرك، بعيدًا عن زاويتي العين.

- حددي عينيك بالـ ايلاينر الأسود عند الجفنين العلوي والسفلي، بشكل يبدأ من الزاوية الداخلية، من ثم يسحب نحو الزاوية الخارجية للعين.

-ضعي القليل من الظلال البرتقالي على طول خط الرموش السفلية.

-نظفي أثار المكياج بالبودرة الفضفاضة.

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