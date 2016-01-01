انقطاع الطمث المبكر: البروتينات النباتية تقيك منه

إنّ الاستهلاك المنتظم للبروتينات النباتية، مثل الحبوب الكاملة، وحبوب الصويا والتوفو، قد يحمي المرأة ضد انقطاع الطمث المبكر.

المرأة التي تتناول البروتينات النباتية بشكل منتظم، مثل: الحبوب الكاملة، والبذور الزيتية والتوفو، تقل لديها مخاطر تعرّضها لانقطاع الطمث المبكّر، وربما تطول كذلك فترة خصوبتها، وذلك بحسب نتائج دراسة نُشرت في المجلة الطبية American Journal of Epidemiology.

يصيب 10 بالمئة من النساء

انقطاع الطمث المبكّر الذي يظهر قبل سن 45 عامًا لدى المرأة، يصيب حوالى 10 في المئة من النساء، ويرتبط بمخاطر مرتفعة جدًّا للإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، وهشاشة العظام، والتدهور المعرفي المبكّر. وعدد قليل من الدراسات، عمل على تقييم الدور الذي تلعبه البروتينات النباتية في هذا المجال.

أجرى الباحثون في جامعة ماساشوستس وهارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، دراسة كبيرة شملت 116000 امرأة، تتراوح أعمارهنّ بين 25 - 42 عامًا، لفهم العلاقة بين النظام الغذائي ومخاطر انقطاع الطمث المبكّر.

وتؤكد البروفسورة إليزابيث بيرتون- جونسون، مؤلفة الدراسة بقولها: "إنّ الفهم الأفضل للطريقة التي يرتبط بها تناول البروتينات النباتية، مع شيخوخة المبايض، يمكن أن تحدد السبل للنساء، لتغيير مخاطر التعرّض إلى انقطاع الطمث المبكّر، والظروف الصحية ذات الصلة".

ذكر المشاركون عدد المرات التي تناولوا خلالها حصة وحيدة من 131 نوعًا من الطعام والشراب، والمكمّلات الغذائية خلال العام، "من عدم تناوله على الإطلاق إلى مرة واحدة على الأقل خلال شهر واحد، إلى 6 مرات خلال اليوم".

البروتينات النباتية لمحاربة انقطاع الطمث المبكّر

لاحظ الباحثون أنَّ النساء اللواتي يحصلن على نسبة 6.5 في المئة من سعراتهنّ الحرارية اليومية على شكل بروتينات نباتية، أقل عرضة لمخاطر الإصابة بانقطاع الطمث المبكّر بنسبة 16 في المئة، مقابل النساء اللواتي يحصلن على نسبة 4 في المئة من سعراتهنّ الحرارية من تلك البروتينات النباتية.

بالنسبة إلى المرأة التي تتبع نظامًا غذائيًّا يشتمل على 2000 سعرة حرارية في اليوم، بحسب ما يوضح مؤلفو الدراسة، فإنَّ ذلك يعادل 3 - 4 حصص من البروتينات النباتية، أي حوالى 32.5 غرامًا في اليوم.

تقول البروفسورة إليزابيث بيرتون- جونسون بهذا الصدد: "على الرغم من أنّ نسبة قليلة من النساء اللواتي شملتهنّ الدراسة، كنّ يستهلكن مستويات مرتفعة من البروتينات النباتية، وكانت قدراتنا التحليلية محدودة، إلا أنَّ النساء اللواتي كنّ يتناولن نسبة 9 في المئة أو أكثر من سعراتهن الحرارية، من البروتينات النباتية، تعرضن إلى مخاطر أقل من انقطاع الطمث المبكّر، مقارنة بالنساء اللواتي تناولن نسبة 4 في المئة".