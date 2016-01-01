تمرين بسيط لجعل النوم أسهل لديك

إذا كنت تعانين من اضطرابات أو صعوبة في النوم نتيجة الإرهاق الذي يلازمك خلال فترة النهار، فإنَّ بعض التمارين قد تفيد في تحسين نوعية النوم لديك. تعرفي في ما يأتي إلى أحد هذه التمارين، وهو "التنفس المربع" :

يعدُّ هذا التمرين واحداً من تمارين اليوغا التي تساعد على الاسترخاء وتنظيم ضربات القلب وتهدئة الجسم، مما يساعد على تعزيز إمكانية النوم. اتبعي الخطوات الآتية:

1- استلقي واغمضي عينيك. خذي نفساً عميقاً بوساطة الأنف فقط، والفم مغلق، ثم أخرجي النفس ببطء بتفريغ رئتيك، ثم ابدئي السلسلة الآتية من التمرين.

2- تنفسي على 3 فترات (3 ثوان) وتخيّلي أنك ترسمين الجانب الأول من المربع.

3- احبسي النفس لمدة 3 أو 4 ثوان وأنت ترسمين الجانب الثاني من المربع.

4- أخرجي النفس على فترة 3 ثوان وأنت ترسمين الجانب الثالث من المربع.

5- دعي الرئتين تستريحان لمدة 3 ثوان وأنت ترسمين الجانب الأخير من المربع.

وبعد الانتهاء من التمرين ستشعرين بالراحة التامّة وستنعمين بنوم هانىء.