هذا ما يعشقه الرجل في المرأة ويجذبه إليها

1- الشفاه الممتلئة

في دراسة تم إجراءها في جمامعة مانشستر الدولية، أكدت أن المرأة ذات الشفاه الممتلئة تتمتع بجاذبية كبيرة. على سبيل المثال، نجد أن بعض النجمات ومنهن أنجلينا جولي وسكارليت جوهانسون لديهن نسبة من الجمال والجاذبية من وجهة نظر أغلب الرجال. كما أكد الباحثون كذلك أن استخدام ألوان أحمر الشفاه الوردية أو الحمراء تعمل على لفت الانتباه. لتقومي بجذب أنظار شريكك، ما عليكِ سوا الحصول على شفاه ممتلئة مع تطبيق درجات أحمر الشفاه الصاخبة باللون الأحمر، تلك الحيلة لا تخيب أبداً.

2- الابتسامة البيضاء الساحرة

لا شك أن مظهر الأسنان ناصعة البيضاء تزيد من جاذبيتك أيضاً، حيث يدل ذلك على مدى اعتناءك بالنظافة الشخصية. فلا يفضل الكثير من الرجال الأسنان الصفراء غير النقية. احرصي على اتباع كافة خطوات العناية بالأسنان والتي تبدأ من استخدام الفرشاة والمعجون مع الحفاظ على زيارة طبيب الأسنان بصفة منتظمة لتجنب أي تصبغات صفراء على أسنانك. أكد الباحثون أن الأسنان البيضاء هي واحدة من تلك العلامات التي ترسل إشارة عصبية للدماغ لتدل على زيادة الصحة الجنسية والخصوبة لدى المرأة.

3- القوام المتناسق

على الرغم من تفضيل الرجال للنساء ذات القوام المتناسق، إلا أن ذلك لا يعني المرأة الرفيعة. المرأة الأكثر جاذبية هي التي تتميز بأرداف عريضة وصدر كبير، فتبرز تلك العلامات مفاتن وأنوثة المرأة. قد يبدو هذا الأمر غريباً للكثير منّا، لكن يؤكد الخبراء أن لتلك العلامات الجمالية أثر كبير ينعكس على دماغ الرجل، ما يعني أن تلك المرأة لديها عوامل خصوبة جيدة وتستطيع إنجاب أطفال أصحاء.

4- اللون الأحمر

شملت تلك الدراسات كذلك القوالب النمطية لتأثير الألوان المختلفة على النشاط الدماغي للرجال. فثبت أن للون الأحمر تأثير فعّال جداً في شد انتباه جميع الرجال. قام بعض الرجال بتقييم صورة فوتوغرافية لامرأة ترتدي فستان أزرق، وصورة أخرى لنفس المرأة لكن بفستان أحمر، وكانت النتيجة كالتالي، أكد جميع الرجال أن المرأة في الفستان الأحمر أكثر جاذبية وإثارة. كما ذكرت الدراسة رغبة جميع الرجال في مواعدة تلك المرأة والوقوع في غرامها.

5- الخدود الوردية

لا شك أن مظهر الخدود الوردية يزيد من جاذبية المرأة لدى الرجل. فيدل ذلك على النضارة والإشراقة الطبيعية للبشرة، كما يترك أثر لا ينسى في مخيلة الرجال. احرصي على تطبيق البلاش الوردي لإضفاء المزيد من الجاذبية والإثارة على إطلالاتك اليومية، لا تنسي أيضاً أن شرب الماء بكثرة يمنحك خدود مشرقة طبيعياً، حيث يزيد من تدفق الدم نحو وجنتيكِ.

أخيراً، لا يتعلق الأمر فقط بملامحك الخارجية، فلا دخل لكِ في ذلك، بل تلعب الجينات الوراثية الدور الأكثر في ذلك. تترتب الكثير من الأمور على ثقتك بنفسك وشخصيتك الساحرة، فيعمل ذلك أيضاً على جذب أنظار الجميع لأرائك الشخصية ونمط تفكيرك.