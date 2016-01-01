طريقة تحضير سلطة الطحينة

المقادير3 اشخاص

3 ملعقة طحينة

2 فص توم .

1/2 ملعقة صغيرة كمون .

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة خل أبيض، أو خل التفاح.

كوب متوسط ياغورت طبيعي.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 حبة فلفل حار مفري.(حسب الرغبة).

1/4 كوب ماء.

طريقة التحضير

في وعاء عميق أضيفي الطحينة و الخل و الثوم المهروس و الملح وا لفلفل. قلبي بشوكة حتى يتكثف المقدار.

ضيفي الياغورت و باقي المكونات حتى يصبح قوام الطحينة ليناً نوعاً ما ثم ضيفي الماء و قلبي ليتجانس المقدار.