طريقة تحضير سلطة الطحينة
المقادير3 اشخاص
3 ملعقة طحينة
2 فص توم .
1/2 ملعقة صغيرة كمون .
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
2 ملعقة خل أبيض، أو خل التفاح.
كوب متوسط ياغورت طبيعي.
1/2 ملعقة صغيرة ملح.
1/2 حبة فلفل حار مفري.(حسب الرغبة).
1/4 كوب ماء.
طريقة التحضير
في وعاء عميق أضيفي الطحينة و الخل و الثوم المهروس و الملح وا لفلفل. قلبي بشوكة حتى يتكثف المقدار.
ضيفي الياغورت و باقي المكونات حتى يصبح قوام الطحينة ليناً نوعاً ما ثم ضيفي الماء و قلبي ليتجانس المقدار.
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