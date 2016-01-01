طرق تفتيح المسام طبيعيا

1- غسول البقدونس

ما رأيك بتحضير غسول طبيعي فعّال للعناية بالبشرة والتخلص من المسامات المسدودة؟ يعمل البقدونس كعامل طبيعي لقبض المسام الواسعة، كما يساعد على تنقية البشرة من السموم والشوائب التي تتسبب في انسداد المسام. قومي بغسل كمية مناسبة من أوراق البقدونس الطازجة، ثم تنقع في وعاء من الماء المغلي. يترك لمدة 10 دقائق حتى يبرد الماء تماماً. بعدها، يصفى جيداً ويستخدم الماء الناتج لغسيل البشرة. اغمسي قطعة من القطن في منقوع البقدونس، ثم ضعيها على بشرتك لمدة 10 – 15 دقيقة مع التركيز على أماكن المسام المسدودة. كرري ذلك يوم بعد يوم للحصول على نتائج فعّالة.

2- مقشر صودا الخبز

لا شك أن صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم من المكونات المنزلية المتوافرة لديكِ. هل تعلمين أنه يمكنكِ استخدامها للحصول على مقشر لطيف يخلصك من المسام المسدودة. اخلطي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كمية مناسبة من الماء للحصول على خليط متجانس. يستخدم الخليط الناتج لفرك بشرة الوجه في حركات دائرية، ثم يترك لمدة 5 دقائق قبل أن تشطف بشرة الوجه بالماء البارد. بتكرار تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعياً، يمكنكِ التخلص من الجلد الميت مع موازنة معامل حموضة الجلد pH وتفتيح المسام المسدودة أيضاً.

3- عصير الليمون

للحصول على مسام نظيفة وصحية لبشرتك، فإن عصير الليمون هو الحل الأول. تعمل الخواص الحامضية لليمون على تقشير البشرة بفعّالية، كما تساعدكِ على التنظيف العميق للتخلص من الزيوت الزائدة والأوساخ المتراكمة داخل مسام البشرة. فقط قومي بخلط السكر الأبيض مع عصير الليمون واستخدمي الخليط الناتح لفرك الأماكن المصابة، اتركيها لبضع دقائق، ثم تشطف البشرة جيداً بالماء الفاتر.

4- ماسك الفحم النشط

يعد الفحم النشط بمثابة علاج سحري لأغلب مشكلات البشرة. حيث يعمل على إزالة السموم المتراكمة والتخلص من الشوائب العالقة على سطح البشرة، كما يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة، مما يمنحك مسام نقية تماماً. اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الفحم النشط مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. يوزع الخليط على أماكن المسام المسدودة والرؤوس السوداء، يترك لمدة 10 دقائق قبل أن يفرك جيداً. يساعد ذلك على تنقية وتفتيح مسام البشرة، كما يعمل على مكافحة البكتيريا والفطريات كذلك.

5- البخار المنزلي

البخارالساخن واحد من أفضل الحلول غير المكلفة التي تساعد على تفتيح المسام المسدودة وإزالة الشوائب والأوساخ العالقة منها. قومي بتحضير قدر من الماء المغلي، ثم عرضي بشرة الوجه للبخار الساخن مع تغطية الرأس بمنشفة قطنية لضمان تغلغل البخار الساخن داخل البشرة لمدة لا تقل عن 10 دقائق. بعدها، قومي باستخدام غسول أو مقشر مناسب للبشرة لإزالة آثار الزيوت الزائدة والشوائب، ثم يستخدم التونر والكريم المرطب. استخدام البخار الساخن لمرتين خلال الإسبوع يمنحك أفضل النتائج لمسام نظيفة وبشرة حيوية.