الرئيسية | ركن المرأة | شيش طاووق بالأناناس

شيش طاووق بالأناناس

بواسطة حياتك 58 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
شيش طاووق بالأناناس

 

المكونات

500جرام من صدور الدجاج مقطع مكعبات. 

1 حبة بصل، مقطعة.

علبة أناناس مقطع مع الاحتفاظ بالشراب السكري.

3 حبات فلفل أخضر وأحمر وأصفر مقطع مكعبات.

3 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. 

صوص التتبيلة:

¼ كوب  عصير الأناناس(الشراب المعلب).

2 ملعقة كبيرة صوص الصويا.

3 ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة كبيرة خل.

1ملعقة صغيرة زيت السمسم.

 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

الصلصة :

½ كوب من عصير الأناناس.

2 ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة كبيرة صوص الصويا.

للوجه:

3 عود بصل أخضر مقطع.

3 ملعقة سمسم محمص. 

طريقة التحضير

لتحضير التتبيلة:

في وعاء عميق ضعي كل مقادير التتبيلة معًا وقلبي جيدًا حتى تختلط المقادير.

ضعي قطع الدجاج في التتبيلة وقلبي جيدًا ثم غطي الوعاء بكيس بلاستيك وضعيه في البراد 4 ساعات حتى يندمج ويتشرب من المكونات. 

في وعاء ضعي مكونات الصلصة وارفعيها على النار مع التقليب حتى تغلي لمدة 5 دقائق ثم أبعديها عن النار.

ضعي الزيت والبصل في وعاء على نار متوسطة حتى يذبل البصل. 

أضيفي الثوم وقلبي دقيقة ثم  قطع الدجاج وقلبي 5 دقائق.

أضيفي الفلفل الملون وقلبي دقيقتين وصبي المقدار في طبق فرن.

أضيفي صلصة الصويا المُعدة سابقًا وقطع الأناناس ثم ضعي الطبق في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

أشعلي الشواية لمدة 3 دقائق حتى يأخذ شيش الدجاج لون الشواء.

ضعي قطعة فحم مشتعلة في طبق الفرن وغطيها 5 دقائق.

 

مجموع المشاهدات: 106 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات