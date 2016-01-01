شيش طاووق بالأناناس

المكونات

500جرام من صدور الدجاج مقطع مكعبات.

1 حبة بصل، مقطعة.

علبة أناناس مقطع مع الاحتفاظ بالشراب السكري.

3 حبات فلفل أخضر وأحمر وأصفر مقطع مكعبات.

3 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

صوص التتبيلة:

¼ كوب عصير الأناناس(الشراب المعلب).

2 ملعقة كبيرة صوص الصويا.

3 ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة كبيرة خل.

1ملعقة صغيرة زيت السمسم.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

الصلصة :

½ كوب من عصير الأناناس.

2 ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة كبيرة صوص الصويا.

للوجه:

3 عود بصل أخضر مقطع.

3 ملعقة سمسم محمص.

طريقة التحضير

لتحضير التتبيلة:

في وعاء عميق ضعي كل مقادير التتبيلة معًا وقلبي جيدًا حتى تختلط المقادير.

ضعي قطع الدجاج في التتبيلة وقلبي جيدًا ثم غطي الوعاء بكيس بلاستيك وضعيه في البراد 4 ساعات حتى يندمج ويتشرب من المكونات.

في وعاء ضعي مكونات الصلصة وارفعيها على النار مع التقليب حتى تغلي لمدة 5 دقائق ثم أبعديها عن النار.

ضعي الزيت والبصل في وعاء على نار متوسطة حتى يذبل البصل.

أضيفي الثوم وقلبي دقيقة ثم قطع الدجاج وقلبي 5 دقائق.

أضيفي الفلفل الملون وقلبي دقيقتين وصبي المقدار في طبق فرن.

أضيفي صلصة الصويا المُعدة سابقًا وقطع الأناناس ثم ضعي الطبق في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

أشعلي الشواية لمدة 3 دقائق حتى يأخذ شيش الدجاج لون الشواء.

ضعي قطعة فحم مشتعلة في طبق الفرن وغطيها 5 دقائق.