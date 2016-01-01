دراسة حديثة : السيلفي يسبب التجاعيد

لأن المرأة تهتم ببشرتها بشكل أكبر وتحافظ عليها دائما بإضافة الكريمات والمرطبات والزيوت التي تقوم بتنعيم البشرة وترطبها وتجعلها صحية ونضرة ومشرقة فإنها لا تعلم هذا السر الخفي الذي تستخدمه بصفة يومية و تضر به بشرتها و هو التصوير بطريقة السيلفي.

هناك دراسة أمريكية صادمة بالنسبة للجميع أثبتت أن التقاط الصور بطريقة السيلفي تسبب ظهور تجاعيد الوجه وتساعد في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة!

نشرت الصحيفة البريطانية ديلي ميل Daily mail أراء الخبراء و الباحثون الذين قاموا بإجراء هذه الدراسة بشأن التقاط صور السيلفي أثناء تواجدهم في المؤتمر المعني بجمال الوجه قائلين: " إن الضوء الصادر من شاشات الهواتف الذكية يمكن أن يعزز ظهور التجاعيد". فقد أعلن أطباء الجلدية المتخصصين بأن التعرض باستمرار للضوء والإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الهواتف الذكية يسبب أضرار عديدة لبشرة الوجه و يسرع من علامات شيخوخة الوجه.

أضافت صحيفة الديلي ميل أيضًا حسب أراء الخبراء أن هذه الموجات تسبب تكسر الحمض النووي، مما يمنع البشرة من تجديد نفسها، ويزيد من الضغط على خلايا البشرة.

ذكر الأطباء أيضًا أن أضرار التقاط الصور بطريقة السيلفي المنتشرة خلال الآونة الأخيرة مماثلة تمامًا لأضرار تعرض الوجه لأشعة الشمس الشديدة لفترات طويلة. قال سيمون زوكاي المدير الطبي لعيادة لينيا سكين أن الذين يلتقطون الكثير من صور السيلفي والمدونون يجب أن يشعروا بالقلق.

تابع سيمون زوكاي حديثه قائلاً: "أعتقد أن هناك فجوة في سوق المنتجات التي توفر الحماية، لأنني أعلم أن هناك أشخاصًا يلتقطون الكثير من صور السيلفي و مدونين يأتون لي، لقد رأيت أن هناك ضررًا وتسريعًا لشيخوخة البشرة". أضاف زوكاي و قال "إنها موجة طويلة مختلفة من الإشعاع، لذلك فإن الكريم الواقي من الشمس لا يوفر الحماية من هذه الإشاعة".

كشف الخبراء وأطباء الجلدية المتخصصين بأن الحل الوحيد لمثل هذه المشكلة هو التخلي عن التصوير بالسيلفي حفاظًا على بشرة الوجه وأن يحرصوا على استخدام مقشر جيد للبشرة لكي يجعلها نضرة وصحية وذلك لأن معظم الكريمات المرطبة والزيوت غير مفيدة للبشرة بالمرة وإنما من الممكن أن تضرها بشكل أكبر.

بعد هذه الدراسة لابد من تؤخي الحذر والتقليل من استخدام الهواتف المحمولة للتصوير خاصة التصوير من الأمام بطريقة السيلفي.