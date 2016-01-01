أسهل وصفة بان كيك
المقادير3 اشخاص
1 كوب دقيق.
ملعقة ونصف بيكنج بودر.
حبة بيض واحدة.
1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.
كوب حليب سائل.
ملعقة سكر.
ملعقة كبيرة زبدة سائلة.
1/2 ملعقة صغيرة ملح.
للتزيين
قاكهة حسب الرغبة.
عسل.
طريقة التحضير
ضعي المكونات الجافة في وعاء وقلبي جيدًا.
ضعي المكونات السائلة في الخلاط الكهربائي واضربي حتى تختلط المقادير.
أضيفي المكونات السائلة للمكونات الجافة وقلبي جيدًا حتى يمتزج المقدار جيدًا ويختفي الدقيق تمامًا.
حضري طاسة للقلي وادهنيها زيت حفيف بفرشاة وسخنيها وصبي من المقدار بملعقة كبيرة لصنع أقراص متوسطة من البان كيك اللذيذ.
قلبيها على الوجهين حتى تنضج وكرري العمل حتى ينتهي المقدار.
رصي أقراص البان كيك وقومي بحشوها بالفاكهة المُفضلة والعسل
شاشة أخبارنا
بالفيديو...طفلة سويسرية صغيرة ترعب العالم بعد تأكيدها رؤية يوم القيامة وتصف أمورا مذكورة في القرآن
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” مقطع فيديو لفتاة سويسرية صغيرة تقول إنها شاهدت نهاية العالم عندما صعدت إلى السماء مع الملاك، إلا أنه لم ... تفاصيل أكثر
- الحسيمة.. اعتقال الصحافي حميد المهدوي قبيل انطلاق مسيرة 20 يوليوز
- أبيضار بطلة الفيلم الإباحي الزين لي فيك تعلن إصابتها بمرض خبيث وهذا ما أوصت به بعد موتها
- بعد افتضاح أمره " مسخوط والديه " يخرج عن صمته و يكشف تفاصيل ما وقع ( الفيديو )
- من داخل الزنزانة : ناصر الزفزافي يبعث برسالة عاجلة إلى أهالي الريف قبيل " مليونية " اليوم ( الفيديو )
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟