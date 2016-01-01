أسهل وصفة بان كيك

المقادير3 اشخاص

1 كوب دقيق.

ملعقة ونصف بيكنج بودر.

حبة بيض واحدة.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب حليب سائل.

ملعقة سكر.

ملعقة كبيرة زبدة سائلة.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

للتزيين

قاكهة حسب الرغبة.

عسل.

طريقة التحضير

ضعي المكونات الجافة في وعاء وقلبي جيدًا.

ضعي المكونات السائلة في الخلاط الكهربائي واضربي حتى تختلط المقادير.

أضيفي المكونات السائلة للمكونات الجافة وقلبي جيدًا حتى يمتزج المقدار جيدًا ويختفي الدقيق تمامًا.

حضري طاسة للقلي وادهنيها زيت حفيف بفرشاة وسخنيها وصبي من المقدار بملعقة كبيرة لصنع أقراص متوسطة من البان كيك اللذيذ.

قلبيها على الوجهين حتى تنضج وكرري العمل حتى ينتهي المقدار.

رصي أقراص البان كيك وقومي بحشوها بالفاكهة المُفضلة والعسل