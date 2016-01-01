الزنجبيل وفوائده السحرية في العلاقة الجنسية

الزنجبيل من أكثر العناصر الطبيعية فائدة على الصحة بشكل عام، لتأثيره الفعّال في علاج الكثير من الأمراض والوقاية من البعض الآخر. يستعمل من الزنجبيل جذوره وسيقانه، بعد تحضيره يستخدم كبهار وتوابل في تجهيز الأطعمة ومنحها الطعم المميز، كما يضاف إلى أنواع من المربى والحلوى والمشروبات الساخنة كالسحلب والقرفة. أيضاً يمكن تحضيره كمنقوع، فشاي الزنجبيل له الكثير من الفوائد. من أبرز فوائد الزنجبيل تقوية وتعزيز القدرة الجنسية، تعرفي في المقال التالي على فوائد الزنجبيل للعلاقة الحميمة.

1- تعزيز الخصوبة لدى الرجال

يعد الزنجبيل مصدر كبير من مصادر المنغنيز وهو من المعادن الضرورية لتعزيز الدافع الجنسي لدى الرجل. مع زيادة عدد الحيوانات المنوية من خلال مساعدة الجسم على إنتاج هرمون الذكورة التستوستيرون. وجدت الأبحاث الأولية أن الزنجبيل يقضي على بعض المشاكل التي تسبب العقم عند الرجال. كما أشار الباحثون إلى أنه ينبغي إجراء المزيد من البحوث لإثبات تأثير الزنجبيل بمزيد من الدقة.

2- القضاء على الضعف الجنسي لدى الرجال

تعتبر العديد من الثقافات الزنجبيل بمثابة مثير طبيعي للشهوة الجنسية. ليس الأمر مجرد عادات أو موروثات فالعلم أثبت أن الزنجبيل يساعد على زيادة تمدد الأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية. يمكن أيضاً أن يحفز تدفق الدم مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة الجنسية، الشيء الجيد هو أنه علاج طبيعي يمكن للرجال شراءه دون الشعور بالحرج.

3- منع الأمراض التي قد تعيق العملية الجنسية

وجدت إحدى الدراسات أن للزنجبيل دور فعال في منع نمو خلايا سرطان البروستاتا والحلول دون تطور وانتشارها، كما لاحظوا أن الزنجبيل لا يسبب أي سمية أو تلف للخلايا غير السرطانية.

سرطان القولون يؤثر على الرجال بمعدل أعلى بكثير من النساء. وجدت دراسة أن الزنجبيل له خصائص كيميائية يمكن استخدامها لعلاج سرطان القولون.

يعزز الزنجبيل صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه مصدر جيد لعدة فيتامينات ومعادن تحمي من أمراض القلب مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6، هذه الفيتامينات والمعادن يمكنها أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق منع انسداد الشرايين وخفض ضغط الدم.

وجدت الدراسات أن الزنجبيل يخفض أيضاً نسبة الكوليسترول ويمنع انسداد الأوعية الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. تعزيز صحة القلب والدورة الدموية يرفع من الكفاءة الجنسية.

فوائد الزنجبيل بالنسبة للنساء

ينصح بالزنجبيل بشكل خاص خلال الأشهر الأولى من الحمل للقضاء على الغثيان والقيء لأنه لا يسبب آثار جانبية على الجنين أو الأم. بل أن منع الغثيان والقيء يحسن من نفسية الحامل ويعزز الرغبة الجنسية لديها.

يسرع الزنجبيل عملية التمثيل الغذائي وهو أمر مفيد جداً إذا كنتِ تريدين إنقاص وزنكِ الزائد، من المعروف أن الوزن الزائد يؤثر بالسلب على الرغبة الجنسية.

يمنع الزنجبيل أمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز الدورة الدموية لدى النساء أيضاً، الأمر الذي يعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى المرأة.

يزيد الزنجبيل من الرغبة الجنسية فهو مثير طبيعي للشهوة الجنسية. يوصى بإعداد مسحوق الزنجبيل والقرفة مع العسل وأخذ ملعقة كبيرة في اليوم لتعزيز الرغبة الجنسية لدى النساء. كما يعمل الزنجبيل على زيادة الرغبة الجنسية خلال سن اليأس.

يمكن استخدام الزنجبيل بالعديد من الطرق. لكن، يجب عدم الإكثار منه واستشارة الطبيب حول الأمر في حالة أمراض القلب لتجنب حدوث المضاعفات.