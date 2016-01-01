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وصفة الجزر لتنعيم الشعر في الصيف

بواسطة منتديات 5 دقيقة مضت
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وصفة الجزر لتنعيم الشعر في الصيف

 

المكونات

ربع كوب من زيت جوز الهند.

جزرة واحدة مبشورة.

ربع كوب من زيت الجزر.

1/8 كوب من الألوفيرا.

 

طريقة التحضير

في وعاء مناسب، ضعي الجزرة مع زيت جوز الهند وزيت الجزر واتركيهم في حمام ماء دافىء على نار هادئة.

إرفعي الوعاء من على النار وأضيفي للمكونات مزيج الألوفيرا.

قلبي المكونات جيدًا وانقليه في طبق نظيف.

اغسلي شعركِ جيدًا، طبقي المزيج على الشعر ثم لفيه مع الحرص على تغطيته بالغطاء الحراري أو غطاء بلاستيك لمنع دخول الهواء البارد وليستفيد الشعر من المزيج.

اتركي المزيج على شعركِ لمدة ساعتين ثم اغسلي الشعر بالشامبو المناسب لنوع شعركِ بالماء الفاتر ثم البارد.

طبقي الوصفة مرتين بالأسبوع لتحصلي على النتيجة المرجوة في أسرع وقت.

ممنوع تخزين الوصفة واستخدامها بعد مرور 4 أيام عليها.

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