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طبق المحار

بواسطة منتديات 3 دقيقة مضت
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طبق المحار

 

المقادير1 اشخاص

   6 حبات محار طازج.

كوب من أوراق سبانخ طازج.

   ½ فص ثوم مقشر ومهروس.

6 أعواد كراث.

   ½ ليمونة.

1/4 كوب  بقسماط مطحون.

     2 ملعقة زيت زيتون.

      4 شرائح ليمون للزينة.

   أوراق السبانخ الطازج للزينة.

     ملح وفلفل.

طريقة التحضير

 إفتحي صدفة المحار بواسطة سكينة، ثم استخرجي اللحم من الصدفة وضعيه في وعاء. إحتفظي بالصدفة ولا تقومي بالتخلص منها.  

قطعي الكراث ثم قلبيه مع الثوم في مقلاة بها زيت الزيتون على حرارة متوسطة.

أضيفي المحار إلى المقلاة وقلبي المقدار سوياً لمدة دقيقتين.

أضيفي عصير الليمون والسبانخ إلى المقلاة،وقلبي لمدة نصف دقيقة.

إرفعي المقلاة من على النار، واسكبي المقدار في طبق.

تبلي الطبق بالمزيد من عصير الليمون والقليل من زيت الزيتون، وأضيفي القليل من الملح على حسب الرغبة.

التحضيرات النهائية

ضعي  صدف المحار على طبق للتقديم، وتبليه بالقليل من الملح.

أسكبي المحار المطهي في الصدف، وزيني بأوراق السبانخ الطازجة وشرائح الليمون. ثم رشي  القليل من البقسماط المطحون على المحار 

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