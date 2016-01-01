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فطور صحي: بيض بالفلفل الأخضر والسبانخ

بواسطة منتديات ساعة واحدة مضت
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فطور صحي: بيض بالفلفل الأخضر والسبانخ

 

المقادير2 اشخاص

4 حبات بيض.

2 ملعقة زيت زيتون.

كوب سبانخ مقطعة.

حبة فلفل أخضر حلو مقطعة رفيعًا.

رشة ملح.

فلفل أسود.

عصير ليمونة حامضة.

طريقة التحضير

ضعي زيت الزيتون في مقلاة حتى يسخن قليلًا ثم ضعي السبانخ و الفلفل الأخضر بدون أي سوائل أو ماء.

قلبي السبانخ والفلفل حتى تذبل لمدة 3 دقائق لتصبح السبانخ زاهية اللون.

في وعاء أخفقي البيض مع الفلفل ورشة الملح.

أضيفي البيض للسبانخ  واتركيه دقائق حتى ينضج.

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