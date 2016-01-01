الرئيسية | ركن المرأة | لفائف الدجاج بالخضر

لفائف الدجاج بالخضر

بواسطة منتديات 16 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
لفائف الدجاج بالخضر

المقادير

 

الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان 

صدر الدجاج : 1 صدر (مفروم) 

البصل الأخضر : عود (مفروم) 

الفلفل الأحمر : 1 حبة (صغير الحجم، مفروم) 

الذرة : ثلث كوب (مجمدة) 

الفاصوليا الحمراء : ربع كوب (معلبة مغسولة ومصفاة) 

البقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم) 

الكمون : نصف ملعقة صغيرة 

ملح : ربع ملعقة صغيرة 

جبنة شيدر : ثلاث أرباع الكوب (مبشورة) 

الزيت : غزير (للقلي) 

رقائق سبرينغ رول : عبوة 

طريقة التحضير

1. افركي الدجاج بملعقة من الزيت النباتي وقلبيه في قدر على النار لمدة 10 دقائق واتركيه جانبا.

 

2. سخني الملعقة المتبقية من الزيت في قدر على النار على حرارة متوسطة وقلبي البصل الأخضر والفلفل فيها حتى يصبح طريا.

 

3. أضيفي الدجاج للبصل والفلفل ثم أضيفي الذرة والفاصوليا الحمراء واتركي المزيج على النار لمدة 10 دقائق.

 

4. أضيفي الملح والكمون والبقدونس وقلبي الخليط لمدة 5 دقائق ثم أزيليه من النار وأضيفي الجبنة المبشورة.

 

5. ضعي كمية من خليط الدجاج على السبرينغ رول ولفيها على شكل الرول.

 

6. حمي الزيت في قدر عميق وحمري الرقائق المحشوة والملفوفة فيها وقدميها ساخنة.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات