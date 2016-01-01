لفائف الدجاج بالخضر

المقادير

الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

صدر الدجاج : 1 صدر (مفروم)

البصل الأخضر : عود (مفروم)

الفلفل الأحمر : 1 حبة (صغير الحجم، مفروم)

الذرة : ثلث كوب (مجمدة)

الفاصوليا الحمراء : ربع كوب (معلبة مغسولة ومصفاة)

البقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

الكمون : نصف ملعقة صغيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

جبنة شيدر : ثلاث أرباع الكوب (مبشورة)

الزيت : غزير (للقلي)

رقائق سبرينغ رول : عبوة

طريقة التحضير

1. افركي الدجاج بملعقة من الزيت النباتي وقلبيه في قدر على النار لمدة 10 دقائق واتركيه جانبا.

2. سخني الملعقة المتبقية من الزيت في قدر على النار على حرارة متوسطة وقلبي البصل الأخضر والفلفل فيها حتى يصبح طريا.

3. أضيفي الدجاج للبصل والفلفل ثم أضيفي الذرة والفاصوليا الحمراء واتركي المزيج على النار لمدة 10 دقائق.

4. أضيفي الملح والكمون والبقدونس وقلبي الخليط لمدة 5 دقائق ثم أزيليه من النار وأضيفي الجبنة المبشورة.

5. ضعي كمية من خليط الدجاج على السبرينغ رول ولفيها على شكل الرول.

6. حمي الزيت في قدر عميق وحمري الرقائق المحشوة والملفوفة فيها وقدميها ساخنة.