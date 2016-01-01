لبشرة مشرقة وخالية من الشوائب.. جربي هذا المنظف المنزلي البسيط!

تسعى السيدات لتنظيف البشرة وتطهيرها من أجل الحفاظ عليها مشرقة وخالية من الشوائب.

هناك طريقة مميزة لاستبدال المنظفات الكيماوية والصناعية للبشرة من خلال منظفات طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل لتطهير البشرة بعمق وبأمان.

منظف خل التفاح: هذا المنظف هو واحد من أفضل المكونات التي يمكن أن تفيد البشرة بطرق عدة، حيث يساعد في الحفاظ على مستوى الرقم الهيدورجيني للجلد. ويمكن استخدام هذا المنظف يساعد على علاج حب الشباب والبثور على الجلد ويمنع البشرة من الجفاف.

أما طريقة تحضيره،

ومن أجل صنع هذا المنظف، تحتاجين إلى كوب واحد من خل التفاح وإضافة كوب من الماء إليه، ضعي المزيج في زجاجة ورجيها جيداً قبل الاستخدام.

منظف حليب جوز الهند: يمكن صنع منظف حليب جوز الهند للبشرة في المنزل باستخدام حليب جوز الهند لأنه مطهر جيد بسبب خصائصه المضادة للميكروبات والتي يمكن أن تساعد على منع ظهور حب الشباب والبثور على الوجه، كما يمنع انسداد المسام على الوجه.

ولصنع هذا المنظف، خذي كوب واحد من حليب جوز الهند وأضيفي إليه ملعقة واحدة من زيت جوز الهند وملعقة من الألوفيرا واخلطيهم معاً واستخدمي قطعة من القطن لتطبيقه على الوجه.