إليك بعض العوارض والطرق التي تؤكد حملك قبل اللجوء إلى التحاليل

تحلم كلّ سيّدة بشعور الأمومة، والحمل والانجاب. وتعتبر عبارة "أنا حامل" من أسعد العبارات التي قد تلفظها الزوجة ويسمعها الرجل.

اليك بعض العوارض المبكرة التي تؤكّد لك حملك، من دون اللجوء الى التحاليل:

- ألم وانتفاخ في الثديين.

- ألم في أسفل البطن.

- آلام في الظهر.

- الرغبة الشديدة في النوم.

- الصداع.

- الانتفاخ بسبب التغيّرات الهرمونيّة.

- الأكل بشهية كبيرة.

- التعب والارهاق من دون سبب.

- الشعور بالغثيان والتقيؤ.

-التبوّل المتكرّر.

- مرارة في الفم.

- تأخر الدورة الشهريّة.

-عدم تقبّل الروائح، حتّى العادية.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- افرازات غريبة باللون البني.

ونقدّم لك بعض الطرق القديمة، لمعرفة ما اذا كنت حاملاً (بنسبة 60- 70%)، من دون القيام بالتحليل الطبي.

- وضع كمية من الملح في وعاء، والتبول فوقه عند الاستيقاظ من النوم. فاذا ظهرت رغوة "كالفوران"، فأنت حامل.

- التبوّل على بذور الشعير والقمح لعدة أيام، في فترة الصباح، وإذا نبتت بذور الشعير فالجنين ذكر، أمّا اذا نبتت بذور القمح فالجنين أنثى. وفي حال لم تنبت أي منهما فلست حاملاً.