أوهام تجميلية إياك أن تصدقيها

1- للتغلب على اللون الرمادي:

لتحقيق هذا الأمر وإعادة الشعر الرمادي إلى لونه الطبيعي، كل ما عليك فعله هو تطبيق قناع الليمون وزيت جوز الهند على شعرك مرة أسبوعياً، الليمون وحده قد يؤدي إلى جفاف شعرك، لذلك عليك أن تقومي بوضع زيت جوز الهند على فروة رأسك للحفاظ على ترطيب شعرك.

2- تعزيز ونمو الشعر:

قومي بعمل عجينة من صودا الخبز والماء، وضعيها على فروة رأسك، واغسلي شعرك بها، فذلك سيعمل على زيادة نمو شعرك، كما يمكنك وضع صودا الخبز على الشامبو الخاص بك لزيادة نمو شعرك والحفاظ على نظافته.

"صودا الخبز قد تنظف الشعر فعلاً، ولكنها لا تعزز نموه على الإطلاق".

3- وداعاً للرؤوس السوداء:

قومي بمزج ملعقتين من صودا الخبز مع ملعقة من زيت جوز الهند، وضعي المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، كرري ذلك يومياً، حيث سيساعدك في التخلص من الرؤوس السوداء.

4- تطهير البشرة:

يعتبر الشوفان من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على تنظيف البشرة وتقشيرها، كما أنه يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة والمتراكمة عليها، كل ما عليك فعله هو مزج ملعقتين من الشوفان المطحون مع عصير نصف ليمونة، وضعي المزيج على بشرتك حتى يجف، ثم اشطفيها بالماء الفاتر، فهذا المزيج يساعد في التخلص من البقع الداكنة والنمش أيضاً.

5- التخلص من التجاعيد المبكرة:

تعتبر أوراق الجوافة من المواد الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين (C)، الذي يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة،

لذا عليك أن تقومي بوضع أوراق الجوافة المطحونة على بشرتك للتخلص من التجاعيد المبكرة.

"هذه النصائح مزيفة بالكامل فابتعدي عنها قدر الإمكان".