تعانين من البثور في مناطق حساسة؟ إليك الحل

1. محلول الملح:

أضيفي ملعقة كبيرة من الملح إلى كوبين من الماء الدافئ، واغمسي قطعة قماش نظيفة في المحلول، ثم دلكي بها المناطق الحساسة التي تعاني من الحبوب، لن يعالج هذا المحلول الحبوب بسرعة، ولكنه سيسكن الألم، ويقضي على البكتيريا المسببة للحبوب.

2. الصبار:

افتحي نبات الصبار للحصول على الهلام الذي بداخله، وقومي بوضعه على أماكن الحبوب، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي المكان بالماء الفاتر، وكرري ذلك مرتين أسبوعياً على الأقل حتى تتخلصي من الحبوب نهائياً.

3. دقيق الشوفان:

قومي بطحن كوب من الشوفان مع كوب من الملح، وخزنيه في وعاء، ثم قومي كل يوم بوضع ملعقة من الخليط في شاشة نظيفة، وضعيها في الماء الدافئ، ثم ضعيها على مكان وجود البثور، واتركيها من عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء.

4. معجون الأسنان:

ذوبي ملعقة من معجون الأسنان على مكان الحبوب، واتركيه طوال الليل، وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء البارد، كرري ذلك يومياً للتخلص من الحبوب.

5. خل التفاح:

قومي بإضافة ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ، واشربيه مرة يومياً، إذ يساعد ذلك على الحفاظ على بشرتك من الداخل، كما يمكنك إضافة كوب من خل التفاح إلى حوض الاستحمام المليء بالماء الدافئ، واسترخي فيه لمدة ربع ساعة، وسيقلل ذلك من ظهور البثور في جسمك.

6. زيت شجرة الشاي:

قومي بوضع قطرات من زيت شجرة الشاي على قطنة نظيفة، وحركيها بلطف على مكان الحبوب، واتركي المكان حتى يجف، واشطفيه بالماء الفاتر، وكرري ذلك مرة أو مرتين يومياً للتخلص من الحبوب المزعجة.