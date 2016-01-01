متى عليك استبدال حمالات الصدر؟

هناك بعض الإشارات التي بمجرد ملاحظتها ستعلمين أنه حان الوقت لاستبدال حمالة الصدر الخاصة بك بأخرى جديدة، ولكن قبل التطرق لهذه الإشارات عليك التعرف على المدة الزمنية التي يلزم استبدال حمالة الصدر بعدها.

العمر الافتراضي لحمالة الصدر هو تقريباَ تسعة أشهر إذا كنتِ ترتدينها بشكل يومي، أما غير ذلك فبإمكان حمالة الصدر أن تدوم معك لفترة أطول قد تمتد لـ ١٨ شهرًا.

بعض حمالات الصدر تحتاج أن تستبدليها قبل هذه المدة بسبب عدة عوامل، لذا لو لاحظتِ ظهور أي من هذه العلامات على حمالة صدرك، فيجب عليك شراء أخرى جديدة مباشرة:

١- إذا اختفت الخاصية المطاطية من الجزء المحيط بجسمك وأصبحت واسعة عليكِ، وهذا يحدث مع تكرار الغسيل والاستخدام.

٢- إذا لاحظتِ أن حمالات حمالة الصدر أصبحت رخوة ولا توفر الدعم المطلوب.

٣- إذا بدأت القطع المعدنية التي تربطين بها حمالة صدرك بالتساقط.

٤- إذا وجدت أن السلك الحديدي الذي من المفترض أن يكون مخفيًا داخل حمالتك قد اخترق قماشها وخرج.

٥- إذا لاحظتِ أن صدرك يخرج من مكانه عند الحركة.