سلطة خضر سهلة وجد صحية
المقادير3 - 4 اشخاص
2 حبة باذنجان شرائح
2 حبة قرع أخضر شرائح
4 حبة طماطم
ملعقة كبيرة عصير ليمون
4 فص ثوم مفروم
حبة فلفل أحمر ألوان
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة فلفل بابريكا
½ ملعقة صغيرة كركم
2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
رشة ملح وفلفل
طريقة التحضير
قشري الباذنجان بشكل مخطط واتركي بعض القشر عليه قطع طولية. وقطعي القرع حلقات.
ضعي شرائح الباذنجان والقرع والفلفل الألوان في صينية فرن ورشي الخضار برذاذ زيت الزيتون..
ضعي صينية الخضار بفرن متوسط الحرارة على 190 مئوية حتى تصبح الخضروات طرية وناضجة .
ضعي الطماطم في وعاء به ماء يغلي لمدة دقيقة ثم قشريها وقطعيها مكعبات ثم قشري الفلفل الألوان وقطعيه وكذلك شرائح الباذنجان.
ضعي الثوم المهروس والتوابل في مقلاة عميقة مدهونة بالزيت وحركي حتى يذبل الثوم، ثم أضيفي الباذنجان والقرع والطماطم والكسبرة المفرومة، واتركي الخليط 15 دقيقة على النار.
تبلي بالملح والفلفل ثم ضعي سلطة الباذنجان في طبق التقديم.
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