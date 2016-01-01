استشهاد شاب أردني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه محاولة طعن في القدس

استشهد شاب أردني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة باب العمود في القدس المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكرت مصادر عبرية، أن «المحاولة المذكورة لم توقع أية إصابات».

وتابعت المصادر، «أحبطت مجندة من حرس الحدود الاسرائيلي ظهر اليوم الجمعة محاولة اعتداء بسكين من جانب شخص أردني استهدف عددا من أفراد الحرس قرب باب العامود بشرقي القدس».

وذكرت الإذاعة الاسرائيلية، أن «المجندة أطلقت النار على المعتدي وهو شاب في الـ20، وأردته قتيلاً . ولم يصب أي من افراد الحرس بأذى».

من جهتها، قالت وكالة الإعلام الفلسطيني «وفا»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت بعد ظهر اليوم الجمعة مواطنا أردنيا بإطلاق النار عليه في باب العامود بالقدس المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بسكين.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان صحفي، أن شاباً يحمل الهوية الأردنية استل سكيناً عند باب العامود وركض باتجاه مجموعة من جنود «حرس الحدود» قبل أن يطلقوا عليه وابلاً من النيران فاستشهد بالمكان.

وزعمت الشرطة، أنه عثر بحوزة الشاب على سكين آخر، في حين تجري الشرطة تحقيقات حول كيفية وصوله للمكان مع السكاكين.

واستشهد أكثر من 200 فلسطيني، منذ بدء موجة توتر مستمرة مع إسرائيل مطلع تشرين اول /أكتوبر الماضي، وتزعم قوات الاحتلال أن بعضهم حاول تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين، والآخرين خلال عمليات مداهمة للجيش الإسرائيلي.