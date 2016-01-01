انفجار "عنيف" في مدينة ديجون الفرنسية.. ووقوع 17 ضحية
وقع انفجار في وسط مدينة ديجون الفرنسية ما أدى إلى مقتل واصابة ما لا يقل عن 17 شخص، ولايزال البحث عن مفقودين المباني السكنية التي انهارت إثر التفجير.
قالت وسائل اعلام فرنسية أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز في أحد المباني، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان التفجير، وتم تطويق المنطقة من قبل الشرطة ومنع السكان من الخروج أو الدخول إلى الحي.
وأشارت صحيفة "إكسربس" البريطانية، إلى أنه تم نقل 8 أشخاص في حالة خطيرة إلى المستشفيات، وتقوم فرق الإنقاذ بالبحث ومساعدة الأشخاص تحت الأنقاض.
ووصف المدير المحلي للسلامة العامة كريستيان باريت التفجير بالـ "عنيف جداً " نافيا أن يكون عمل إرهابي، وإنما هو نتيجة لخلل في أنابيب الغاز.
شاشة أخبارنا
خطير ... أسر تشتكي من تعفن لحوم العيد و تغير لونها و رائحتها (فيديو)
أخبارنا المغربية تفاجأت العديد من الأسر القاطنة بمدينة الدار البيضاء بتعفن لحوم أضاحي العيد، بعد 24 ساعة فقط من ذبحها، رغم وضعها في الثلاجة. و وثق أحد ... تفاصيل أكثر
- قصة مؤثرة لحاج مغربي وفّرت له إبنته تكلفة الحج و توفيت قبل أسبوع
- كاميرات رجال الأمن بالمغرب: هل ستضع حدا بالفعل للرشوة والفساد؟
- بالفيديو : كاميرا خفية ترصد استقلاليا متلبسا بالإرشاء و حركات اباحية خلال جلسة سبقت الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين
- هل سيتم تطبيق " من أين لك هذا؟" على وزراء بنكيران ؟
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟