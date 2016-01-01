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انفجار "عنيف" في مدينة ديجون الفرنسية.. ووقوع 17 ضحية

بواسطة أخبارنا المغربية ــ وكالات 2 ساعات 21 دقيقة مضت
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انفجار "عنيف" في مدينة ديجون الفرنسية.. ووقوع 17 ضحية

 

وقع انفجار في وسط مدينة ديجون الفرنسية ما أدى إلى مقتل واصابة ما لا يقل عن 17 شخص، ولايزال البحث عن مفقودين المباني  السكنية التي انهارت إثر التفجير.

قالت وسائل اعلام فرنسية أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز في أحد المباني، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان التفجير، وتم تطويق المنطقة من قبل الشرطة ومنع السكان من الخروج أو الدخول إلى الحي.

وأشارت صحيفة "إكسربس" البريطانية، إلى أنه تم نقل 8 أشخاص في حالة خطيرة إلى المستشفيات، وتقوم فرق الإنقاذ بالبحث ومساعدة الأشخاص تحت الأنقاض.

ووصف المدير المحلي للسلامة العامة كريستيان باريت التفجير بالـ "عنيف جداً " نافيا أن يكون عمل إرهابي، وإنما هو نتيجة لخلل في أنابيب الغاز.

 

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