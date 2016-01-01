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اليهود الفرنسيون يعبرون عن قلقهم بعد تحول عائلات بأكملها إلى الإسلام

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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اليهود الفرنسيون يعبرون عن قلقهم بعد تحول عائلات بأكملها إلى الإسلام

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أرقام "مقلقة" بالنسبة لليهود الفرنسيين تلك التي كشف عنها تقرير حديث صادر عن الجالية اليهودية المقيمة في فرنسا والذي يتحدث عن عن تحول عدد كبير من اليهود الشرقيين إلى الإسلام في الآونة الأخيرة.

التقرير حمل مسؤولية هذا "النزوح الكبير" نحو الإسلام لأفراد الجالية المسلمة المقيمين بالديار الفرنسية متهما إياهم بالتأثير على اليهود الشرقيين وإقناعهم بقوة الإسلام مستغلين الخلفية الثقافية المشتركة التي تجمع بين العرب واليهود الشرقيين والتي تختلف بشكل كبير عن ثقافة المجتمع الفرنسي المسيحي الذي يعيشون فيه.

هذا وأكد التقرير أن عائلات يهودية بأكملها قد أعلنت رسميا عن اعتناقها الإسلام فيما كانت أكبر فئة مستهدفة هي فئة الشباب الذين اختلطوا بشكل كبير مع الجالية المسلمة.

وأشار التقرير إلى تقارير مماثلة صدرت قبل سنوات تكشف أن بعض اليهود الفرنسيين تحولوا إلى الإسلام ومنهم من انضم إلى تنظيم الدولة الإرهابي وانتقل إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، مشيرا إلى أن هناك 100 ألف فرنسي يهودي ومسيحي اعتنقوا الاسلام.

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