سوريا: قوات أمريكية تقترب من "دابق" ذات الأهمية الرمزية لداعش

تستعد الولايات المتحدة لتوجيه ضربة جديدة لمعنويات داعش في سوريا، بالزحف على دابق التي وعد التنظيم بإبادة "الصليبيين" فيها، وبإحراز نصر حاسم ضدهم هناك، وفق ما أوردت السبت، وكالة الأنباء الإيطالية أنسا نقلاً عن تقارير إعلامية أوروبية.

وأوضحت الوكالة أن طليعة من القوات الخاصة الأمريكية تتألف من حوالي أربعين عسكرياً بين مستشار ومقاتل، توجهت نحو مدينة دابق، التي وعد داعش بخوض المعركة الكبرى والحاسمة فيها ضد تحالف الصليبيين والمرتدين، لوضع اللمسات الأخيرة على خطط ضرب داعش في المدينة التي ارتقت بها دعاية التنظيم، إلى مرتبة الأيقونة التي سمحت له بتجنيد العشرات والمئات من المقاتلين من سوريا ومن خارجها.

وأوضحت الوكالة أن الأمريكيين الذين توجهوا إلى دابق، يوجدون اليوم على بعد 13 كيلومتراً فقط من المدينة التي تحمل إسم أشهر نشرات التنظيم الالكترونية مجلة دابق، لدعم تحالف واسع من القوات الكردية والعربية، لتنظيم الزحف على دابق، لتوجيه ضربة قاصمة للتنظيم بالسيطرة على المدينة "التاريخية" في أدبيات داعش.