تركيا: مقتل وإصابة 6 جنود في اشتباكات مع "العمال الكردستاني"

لقى جنديان حتفهما وأصيب أربعة آخرون، اليوم السبت، فيما قُتل أربعة مسلحين خلال اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، في ولاية هكّاري جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية، قولها إن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومسلحي حزب (بي كيه كيه) في محيط قرية "أغاج ديبي" التابعة لولاية هكّاري.

وأشارت المصادر، إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل جنديين من القوات التركية، التي كانت تجري عملية أمنية في المنطقة ضد المسلحين، فضلاً عن إصابة أربعة آخرين.

وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن مقتل أربعة من مسلحي الحزب، مؤكدة أن القوات التركية تواصل عملياتها في المنطقة المذكورة بغطاء جوي.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني استأنف حملته المسلحة في شهر يوليو (تموز) عام 2015، بعد توقفها لأكثر من عامين بسبب عملية السلام الداخلي مع الحكومة التركية.

ومنذ ذلك الحين، لقي ما يقرب من 600 من أفراد الأمن والشرطة وحراس القرى، حتفهم وقتل أكثر من 5000 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في عمليات في تركيا وشمال العراق.