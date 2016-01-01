قتلى و جرحى في انفجار هز برشلونة صباح اليوم
لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون في انفجار وقع صباح اليوم الأحد في عمارة ببرشلونة .
وأفاد بلاغ لرجال الاطفاء في إقليم كاطالونيا ( شمال شرق إسبانيا) بأن الانفجار التي لازالت أسبابه مجهولة ، وقع في مبنى بمنتجع برميا مار ، مشيرا الى ان شخصين من الجرحى يوجدان في حالة خطرة. ووفق المصدر ذاته ، فقد تم اخلاء المبنى المتضرر، الذي يتكون من سبعة طوابق، بعد الانفجار الذي تسبب في حريق كبير تمكن رجال الاطفاء من السيطرة عليه.
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