قتلى و جرحى في انفجار هز برشلونة صباح اليوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون في انفجار وقع صباح اليوم الأحد في عمارة ببرشلونة .



وأفاد بلاغ لرجال الاطفاء في إقليم كاطالونيا ( شمال شرق إسبانيا) بأن الانفجار التي لازالت أسبابه مجهولة ، وقع في مبنى بمنتجع برميا مار ، مشيرا الى ان شخصين من الجرحى يوجدان في حالة خطرة. ووفق المصدر ذاته ، فقد تم اخلاء المبنى المتضرر، الذي يتكون من سبعة طوابق، بعد الانفجار الذي تسبب في حريق كبير تمكن رجال الاطفاء من السيطرة عليه.