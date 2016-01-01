العاهل المغربي يخصص طائرة ملكية لنقل جاك شيراك من أكادير إلى باريس بعد أزمة صحية حادة

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

أكدت مصادر إعلام فرنسية قبل قليل أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قد حل بالعاصمة الفرنسية باريس قادما من مدينة أكادير على متن طائرة ملكية خصصها له العاهل المغربي عقب إصابته بوعكة صحية حادة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وقالت صحيفة لوباريزيان أن جاك شيراك وصل ليلة أمس السبت إلى مطار بضاحية باريس حيث نقل على عجل إلى مصحة خاصة بعد تعرضه للاتهاب رئوي حاد خلال مقامه بأكادير.

هذا وسيمضي شيراك عدة أيام بالمستشفى نظرا لخطورة الوعكة الصحية التي ألمت به.