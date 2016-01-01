العاهل المغربي يخصص طائرة ملكية لنقل جاك شيراك من أكادير إلى باريس بعد أزمة صحية حادة
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
أكدت مصادر إعلام فرنسية قبل قليل أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قد حل بالعاصمة الفرنسية باريس قادما من مدينة أكادير على متن طائرة ملكية خصصها له العاهل المغربي عقب إصابته بوعكة صحية حادة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
وقالت صحيفة لوباريزيان أن جاك شيراك وصل ليلة أمس السبت إلى مطار بضاحية باريس حيث نقل على عجل إلى مصحة خاصة بعد تعرضه للاتهاب رئوي حاد خلال مقامه بأكادير.
هذا وسيمضي شيراك عدة أيام بالمستشفى نظرا لخطورة الوعكة الصحية التي ألمت به.
شاشة أخبارنا
بالفيديو: ساكنة قرية فرنسية يصدمون صحفيا و يعلنون محمد السادس ملكا لهم
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح يحرص الملك محمد السادس خلال إقامته بالقصر الذي يمتلكه بقرية بيتز الواقعة شمال فرنسا، على التواصل مع الساكنة ، كما يقوم ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟