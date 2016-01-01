أردوغان: الجيش السوري الحر لا يرغب في تدخل قوات خاصة أمريكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، إن الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا لا يرغب في تدخل قوات خاصة أمريكية، ملقياً باللوم على "سلوك" المسؤولين الأمريكيين في تزايد التوتر مع مقاتلي المعارضة.

وأدلى إردوغان بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول قبل أن يتوجه إلى نيويورك حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشير تصريحات أردوغان إلى عدد صغير من أفراد القوات الأمريكية الذين دخلوا بلدة الراعي السورية الأسبوع الماضي في إطار عمليات لتنسيق الضربات الجوية ضد داعش، لكنهم أجبروا على الانسحاب باتجاه الحدود التركية بعدما احتج مقاتلو المعارضة على وجودهم.