ارتفاع القدرة الشرائية في هولندا
ارتفعت القدرة الشرائية في هولندا بمعدل 1.1 % في عام 2015 ، وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.
وأفادت الأرقام بأن هذا يقل مقارنة بنسبة 8. 1 % التي تم تسجيلها في عام 2014 ، ولكنها لا تزال تمثل الزيادة السنوية الثانية على التوالي منذ الأزمة المالية.
ونقل موقع “دتش نيوز” الإخباري الهولندي عن الاحصاءات، أن العاملين كانوا هم أكثر المستفيدين بمتوسط زيادة 5. 2 % وذلك بفضل زيادة الأجور، ورغم ذلك فأن أصحاب المعاشات لم يستفيدوا من هذا الانتعاش حيث انخفضت القوة الشرائية لديهم بنسبة 1. 0 % لانخفاض المعاشات التقاعدية للشركات أو ثباتها.
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