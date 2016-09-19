ارتفاع القدرة الشرائية في هولندا

ارتفعت القدرة الشرائية في هولندا بمعدل 1.1 % في عام 2015 ، وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

وأفادت الأرقام بأن هذا يقل مقارنة بنسبة 8. 1 % التي تم تسجيلها في عام 2014 ، ولكنها لا تزال تمثل الزيادة السنوية الثانية على التوالي منذ الأزمة المالية.

ونقل موقع “دتش نيوز” الإخباري الهولندي عن الاحصاءات، أن العاملين كانوا هم أكثر المستفيدين بمتوسط زيادة 5. 2 % وذلك بفضل زيادة الأجور، ورغم ذلك فأن أصحاب المعاشات لم يستفيدوا من هذا الانتعاش حيث انخفضت القوة الشرائية لديهم بنسبة 1. 0 % لانخفاض المعاشات التقاعدية للشركات أو ثباتها.