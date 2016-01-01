الشرطة الأمريكية تكتشف عبوات ناسفة في محطة قطارات في نيوجيرسي

أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على عدة عبوات ناسفة يدوية الصنع، انفجرت واحدة منها خلال محاولة تفكيكها، في نيوجيرسي (شرق) بالقرب من نيويورك، بينما يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحقيقاته حول الاعتداءات التي شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع.

ويثير اكتشاف العبوات الجديدة القلق خصوصا وأن مدينة إليزابيث التي عثر فيها على الطرد المشبوه قريبة جدا من مطار نيوآرك، المطار الثاني لسكان نيويورك، وأن الطرد عثر عليه في محطة تنطلق منها القطارات باتجاه هذا المطار.

وصرح رئيس بلدية اليزابيث كريس بولويدج لشبكة سي إن إن "الرجل الآلي كان يتفحص إحدى العبوات وقطع سلكا مما أدى إلى انفجارها"، وذلك بعد أن عثر رجلان على حقيبة الظهر في وقت متأخر الأحد وأبلغا السلطات بعد أن لاحظا "أسلاكا وأنبوبا" فيها.

وأغلقت محطة إليزابيث للقطارات وتم تعليق حركة النقل في السكك الحديد، كما أعلنت هيئة إدارة النقل في نيوجيرسي في تغريدة الأحد.

ولا ترى السلطات في الوقت الحالي أي دليل على وجود تنسيق بين الاعتداءات أو محاولات الاعتداءات المختلفة. إلا أن وقوعها خلال 24 ساعة يعيد الجدل حول قضايا الأمن القومي إلى الواجهة في حملة الانتخابات الرئاسية بين الديموقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب.