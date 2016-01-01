الأسد يصف غارات التحالف الدولي على مواقع للجيش السوري بـ"العدوان الأمريكي السافر"

وصف الرئيسالسوري بشار الأسد الإثنين الغارات التي استهدفت مواقع للجيش في شرق البلاد بـ"العدوان الأمريكي السافر" متهما واشنطن بدعم تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال خلال استقباله وفدا إيرانيا "كلما تمكنت الدولة السورية من تحقيق تقدم ملموس سواء على الصعيد الميداني أو على صعيد المصالحات الوطنية يزداد دعم الدول المعادية لسوريا للتنظيمات الإرهابية"، لافتا إلى أن "آخر مثال على ذلك كان العدوان الأمريكي السافر على أحد مواقع الجيش السوري فى دير الزور لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية".

واعتبر قائد الجيش الروسي الجنرال سيرغي رودسكوي الإثنين في تصريحات تلفزيونية في موسكو أن الهدنة في سوريا "لا معنى لها" بعد الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار التي ترتكبها، بحسبه، الفصائل المقاتلة، وعدم تعاون الولايات المتحدة.

وندد الجنرال الروسي بالولايات المتحدة التي لا تملك على حد قوله "وسيلة فعالة للضغط على المعارضة في سوريا"، معتبرا أنه "على ضوء عدم احترام المتمردين وقف إطلاق النار، فإن التزام قوات الحكومة السورية به من طرف واحد لا معنى له".