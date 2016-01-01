تفجير مانهاتن: المشتبه به أميركي من أصل أفغاني
نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الاثنين، صورة للمشتبه به في تنفيذ تفجير مانهاتن، مساء السبت، وقال المكتب إنه مطلوب للعدالة.
والمشتبه به أميركي من أصل أفغاني، ويدعى أحمد خان رحامي ويبلغ من العمر 28 عاما، ويعيش في مدينة إليزابيث بولاية نيوجيرسي، التي عثر بمحطة القطار الرئيسية بها على حقيبة تحوي عبوات متفجرة، صباح الاثنين.
وقال بيان للـ"إف بي آي" إن العبوات الناسفة التي عثر عليها في نيويورك ونيوجيرسي على صلة ببعضهما البعض.
وتسعى شرطة نيويورك لإلقاء القبض على رحيمي، فيما داهمت سلطات مكتب التحقيقات الفيدرالي منزلا في نيوجيرسي بحثا عنه.
وفي وقت سابق كشف عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، أن التحقيقات الأولية في تفجير حي تشلسي في مانهاتن الذي وقع مساء السبت، أشارت إلى وجود صلة بالإرهاب.
كما أعلن دي بلاسيو في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن المحققين حددوا مشتبها به في الهجوم، هو رحامي.
وأسفر التفجير عن إصابة نحو 29 شخصا، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تشديد إجراءاتها في المدينة.
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