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اعتقال المنفذ المفترض للانفجار الذي هز نيويورك

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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اعتقال المنفذ المفترض للانفجار الذي هز نيويورك اعتقال المنفذ المفترض للانفجار الذي هز نيويورك

 أعلنت السلطات الأمريكية أن شرطة نيويورك تمكنت من تحديد هوية المنفذ المفترض للانفجار القوي الذي هز وسط نيويورك يوم السبت الماضي واعتقاله.

وأبرزت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين محليين، أنه تم اعتقال أحمد خان راحامي، أمريكي من أصل باكستاني (28 عاما) بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة ليندن بنيو جيرسي.

وأصيب المتشبه به بجروح طفيفة خلال تبادل النيران مع الشرطة، كما أصيب خلال العملية شرطيان آخران.

وبالإضافة إلى وقوفه وراء الانفجار الذي هز حي تشيلسي بمانهاتن، مخلفا جرح 29 شخصا، يشتبه في أن راحامي وضع عبوة تقليدية الصنع بالقرب من مسار سباق على الأرجل نظمته قوات المارينز صباح السبت بمنطقة سي سايد بارك بنيو جريسي، لكنه لم يخلف أية ضحايا.

وصباح اليوم الاثنين، وجدت السلطات الأمريكية خمس عبوات ناسفة بالقرب من محطة القطار إليزابيث بمدينة نيو جيرسي، حيث يعيش المشتبه به، وانفجرت إحدى العبوات حينما كانت الشرطة بصدد تفكيكها بمساعدة إنسان آلي.

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