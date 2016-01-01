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أمريكا تمنح جنسيتها لـ850 مهاجراً "بالخطأ"

بواسطة إفي 45 دقيقة مضت
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أمريكا تمنح جنسيتها لـ850 مهاجراً "بالخطأ"

أكدت الإدارة الأمريكية منح الجنسية بالخطأ لأكثر من 850 مهاجراً قادمين من دول تخضع لمراقبة خاصة لأنها تشكل مشكلات على الأمن القومي أو كان يجب ترحيلهم.

وذكرت وزارة الأمن القومي في بيان أنها منحت الجنسية بالخطأ لـ858 شخصاً من "دول ذات اهتمام خاص" أو دول أخرى يعتاد فيها تزوير الوثائق.

وتضم هذه الدول التي تمثل تهديداً إرهابياً، أفغانستان والجزائر وإندونيسيا والعراق وإيران وليبيا والأراضي الفلسطينية وباكستان والصومال وسوريا والسودان واليمن.

وذكر تقرير وزارة الأمن القومي أن الخطأ يرجع إلى عدم ضم بنك البيانات الإلكترونية لبصمات الأصابع الرقمية أو أرشيفات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) جميع بيانات بصمات الأصابع القديمة للأشخاص الذين جرى ترحيلهم في السابق.

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