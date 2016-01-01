بالفيديو ... حقيقة اختطاف طائرة سعودية وتعرضها لتهديد ارهابي في مطار مانيلا الفلبيني

تعرضت طائرة سعودية الى تهديد ارهابي في الفلبين اليوم بعد ورود انباء تتحدث عن اختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية قادمة من جدة الى العاصمة الفلبينية مانيلا وتضاربت الانباء حول حقيقة اختطاف الطائرة السعودية عقب ضغط الطيار زر التنبية باختطاف الطائرة مرتين .

واعلن التلفزيون السعودي انتهاء ازمة الطائرة في الفلبين في الوقت الذي اكدت الخطوط الجوية السعودية ان ازمة الطائرة قد انتهت بسلام وان ماجرى كان بسبب انذار خاطئ حل اختطاف طائرة قادمة من جدة الى مانيلا تحمل الرحلة رقم 827.

وفي التفاصيل تلقى برج مراقبة مطار مانيلا تنبيهاً من الطائرة السعودية بتعرضها للتهديد بعد ضغط كابتن الطائرة زر الاختطاف مرتين ما دفع السلطات الفلبينية الى عزل الطائرة في المطار وتوجه قوات الامن وتطويقه للطائرة بعدما اعتبرت السلطات الفلبينية ان هناك تهديد ارهابي حقيقي للطائرة خصوصا ان السعودية تتعرض لتهديدات امنية ارهابية .

واظهرت عدد من مقاطع الفيديو التى بثت مباشرة من مطار مانيلا الطائرة السعودية متوقفة على ارضية المطار .

وفي سياق متصل صرح المدير العام لمطار مانيلا إدموند مونريال ان التعليمات اصدرت للطائرة بالتحرك الى المنطقة المعزولة في المطار وعند الهبوط تحدث طاقم الطائرة بأن الامر كان خاطئ مشيرا بان الطيار اخطأ بالضغط على الزر دون ان يقصد لكن المشكلة انه قام بالضغط على الزر مرتين ما يستدعى ضرور التحقيق بماجرى .

وفي هذا السياق أكد وكيل وزارة الطيران الفلبيني روبرتو ليم ان الاجهزة الامنية تراقب الوضع لمعرفة سبب الضغط على زر الاختطاف مرتين .

وفي هذا الإطار قال روبرتو ليم وكيل وزارة الطيران في إدارة النقل لوكالة رويترز إن الشرطة الفلبينية لا تزال “تراقب الوضع لمعرفة لماذا أطلق الطيار إشارة الخطف مضيفا أنه ستجرى مقابلات مع آخرين”، مؤكدا أن الطائرة ستفحص بشكل شامل كإجراء احترازي.