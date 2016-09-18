إسبانيا .. الحرائق دمرت أزيد من 51 ألف هكتار من الغطاء النباتي منذ مطلع 2016

قالت وزارة الفلاحة والأغذية والبيئة إن الحرائق بإسبانيا دمرت نحو 51 ألف و361 هكتار من الغطاء النباتي منذ بداية سنة 2016 وإلى غاية 11 من شتنبر الجاري.



وأوضح بلاغ للوزارة أن 15 ألف و161 هكتارا، نحو 30 بالمائة من المساحة المحروقة، دمرت خلال الأحد عشر يوما الأولى من شتنبر، وإذا ما أضيف إليه شهر غشت فإن المساحة التي التهمتها النيران بلغت 45 ألف و175 هكتارا، أي 88 بالمئة من مجموع المساحة المحروقة هذه السنة.



وأضاف أن النيران دمرت ما بين 4 و11 شتنبر 9975 هكتارا، أي بتراجع قدره 30,61 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2015، مبرزا أن 2016 عرفت تراجعا في عدد حرائق الغابات، 6980 حريقا، أي 2442 حرقا أقل من السنة الماضية، و3687 أقل من المتوسط خلال العقد الماضي (10 آلاف و667 حريقا).



وكانت أزيد من 75 بالمائة من هذه الحرائق ضعيفة الحدة، ودمر كل واحد منها أقل من هكتار من الغطاء النباتي، فيما بلغت 1709 المتبقية منها مستوى حريق، وتحولت 17 منها إلى حرائق غابوية كبيرة، دمر كل واحد منها أزيد من 500 هكتار.



وجاءت سنة 2016 في المرتبة الرابعة من حيث عدد حرائق الغابات الكبيرة المسجلة خلال السنوات العشر الماضية، بعد سنة 2006، التي شهدت 58 حريقا كبيرا، وسنة 2009 (35 حريقا كبيرا)، وسنة 2012 (39 حريقا كبيرا).



وطالت الحرائق في المجموع 0,18 بالمائة من التراب الإسباني خلال سنة 2016، وقد اندلعت 44,2 منها بشمال غرب البلاد، بينما سجل 31,9 بالمائة منها داخل البلاد، فيما اشتعلت 22,7 بالمائة منها بجزر الكناري.