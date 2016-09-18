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بالفيديو : تفاصيل الهجوم المسلح على السفارة الإسرائيلية بتركيا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 28 دقيقة مضت
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تفاصيل الهجوم المسلح على السفارة الإسرائيلية بتركيا تفاصيل الهجوم المسلح على السفارة الإسرائيلية بتركيا

 أفادت تقارير إخبارية تركية، بأن إطلاق نار وقع الأربعاء أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة.

 

وذكرت صحيفة “دايلي صباح” التركية، أن الشرطة منعت شخصين حاولا اقتحام السفارة في أنقرة وتمكنت من تحييد أحدهما وسط إطلاق نار.

 

وأضافت أنه تم نقل طاقم السفارة إلى مكان آمن خاص في السفارة.

 

وكانت وكالة “دوغان” ذكرت أن شخصاً أصيب في إطلاق النار أمام السفارة.

 

وأضافت أنه تم نشر عدد كبير من قوات الشرطة، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

 

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