العلاقات المغربية الإسبانية المغربية على المحك بعد موقف غامض للملك الإسباني بخصوص الصحراء

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

قد تدخل العلاقات المغربية الإسبانية مرحلة من التوتر بعد الكلمة التي ألقاها العاهل الإسباني أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي تطرق خلالها للصراع المفتعل الدائر في الصحراء منذ سنوات والذي كانت إسبانيا سببا في إيقاد نيرانه.

فقد قال فيليبي السادس أن "بلاده تدعم حل تقرير المصير في قضية الصحراء و “دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل و دائم سيسمح بحق تقرير المصير لشعب الصحراء في إطار ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة و مقاصدها".

الموقف الجديد الذي كشف عنه الملك الإسباني يتناقض مع مع موقف الحكومة الإسبانية في السنوات الأخيرة والتي كانت تشدد فقط على دعم الجهود الأممية للوصول إلى تسوية نهائية للصراع، وبالتالي فقد تشهد الأيام القليلة القادمة بعد التوتر في العلاقات بين البلدين خاصة إذا ما قررت المملكة المغربية التصعيد بعد هذا التصريح الغامض.