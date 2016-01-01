تكساس : 6 جرحى في اطلاق نار في مركز تجاري
اصيب 6 اشخاص بجروح اليوم، في اطلاق نار في مركز تجاري في هيوستون، كبرى مدن ولاية تكساس الاميركية، على ما اعلن رجال الاطفاء، بينما اصيب المشتبه باطلاقه النار برصاص عناصر الشرطة.
وقال ريتشارد مان، الناطق باسم رجال الاطفاء، ان اصابات الجرحى متفاوتة. بعضهم اصيب بحطام الزجاج، وآخرون بالرصاص. وتم نقلهم الى المستشفى.
من جهتها، افادت شرطة هيوستون ان المشتبه باطلاقه النار "اصيب برصاص عناصر الشرطة. ولا معلومات عن وجود مطلق نار آخر".
ويبدو ان اطلاق النار بدأ قرابة الساعة 6,30 (11,30 ت.غ) خارج منطقة تجارية تقع قرب تقاطع شارعي ويسلايان وبيسونيه في هذه المدينة التي تعد الرابعة في الولايات المتحدة.
واكد مان انه لم يتم نقل مطلق النار على الفور الى المستشفى، لان عناصر الامن كانوا يريدون التأكد من انه لا يحمل متفجرات.
وقال في مؤتمر صحافي ان الرجل "لم يعد يشكل خطرا على السكان".
وبثت محطات التلفزة صورا لموقف سيارات منطقة تجارية تتدفق اليه عشرات سيارات الاسعاف، ولسيارات عليها آثار رصاص. وطلبت السلطات من السكان تجنب الموقع. ويسمح حمل الاسلحة في شكل علني في تكساس.
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